Az elmúlt időszak értékelése mellett már a jövő kérdései is felmerültek a Hydro Fehérvár AV19 és a Fehérvári Titánok évzáró szurkolói ankétján.

Keserédes hír érkezett az EBEL háza tájáról az ankétot megelőzően, miszerint a koronavírusra való tekintettel bajnokavatás nélkül, a rájátszás első körében véget ért az idei szezon – még ha ez nem is enyhíti a rájátszásért epedő fehérvári szurkolók csalódottságát.

Kezdésként Antti Karhula, az együttes decemberben másodedzőből kinevezett vezetőedzője értékelt.

– Jó felkészülést ­követően várhattuk a szezont, jó kerettel, de aztán túlságosan hullámzóvá vált a teljesítményünk. A jégkorongon túli okai is lehettek ennek az inkonzisztens teljesítménynek, a jó játék receptjét pedig csak egy-két mérkőzés erejéig tudtuk megtalálni. Mindenki rájátszásba szeretett volna jutni, így hatalmas csalódás, hogy ezt nem sikerült elérni. Komoly várakozásokkal tekintek viszont a következő szezonra, bízom benne, hogy az idei hibáinkból tanulva sikeresebbek lehetünk majd.

– Az akarattal idén sem volt probléma, de vissza kell hozni azt a győztes mentalitást az öltözőbe, ami korábban jellemző volt a fehérvári hokira – ezt már Szélig Viktor, a klub általános igazgatója mondta. – Egy erős csapatot fogunk építeni a következő idényre, és mindent megteszünk azért, hogy visszahozzuk a rájátszást a városba.

A magyar bázisú Erste Ligában vitézkedő Fehérvári Titánok sikerrel vették a középszakaszt, és bejutottak a bajnokság rájátszásába, ahol a címvédő Ferencváros választotta őket ellenfélül. A párharc végül 4-2-es fővárosi sikerrel ért véget, ami jól mutatja, bizony sikerült borsot törni a zöld-fehérek orra alá.

– Jómagam és a stáb is pozitívan tudjuk értékelni a szezont, szívvel-lélekkel küzdöttünk akkor is, mikor az esélyek ellenünk szóltak. Bár ez a csapat főleg a fejlődésről szól, mint minden sportoló, így a Titánok is győzelemért lépnek jégre – a jövőben még ennél többet és ennél jobbat szeretnénk. Türelmesnek kell lenni a fiatal játékosokkal szemben, nem várható el már szezon elején, hogy az akadémiáról érkezettek felszedjenek tíz kilót és meccsrutint szerezzenek. Mindezek mellett ki kell emelni, hatalmas pluszt jelentett a Ferencváros elleni szoros párharc során, hogy ilyen szép számmal látogattak ki a mérkőzéseinkre.

A szakmai stáb értékelését követték a kérdések, kezdés gyanánt egy igen kemény: miért nem sikerült a középszakaszban hazai pályán ­legyőzni az utolsó előtti Innsbruckot? Antti Karhula vezetőedző kiemelte, az egész szezon során hiányzott az a plusz, ami a fontos mérkőzések megnyeréséhez szükséges, erre pedig a playoffba jutás is ráment.

Szóba került a szezon során nemegyszer botrányos játékvezetés is, amely az egész liga presztízsét veszélyezteti.

– Valóban voltak olyan esetek, így a korcsolyával „rúgott” gólok is, amikor nem volt tiszta a játékvezetők döntése, és a liga részéről sem volt egyértelmű az iránymutatás. Azonban biztos vagyok benne, hogy a játékvezetők is a legjobbjukat próbálják nyújtani, de ahogy az edzők és a játékosok, ők is hibáznak – válaszolt Szélig.

A fehérvári hokiszezon tehát véget ért, az pedig, hogy lesz-e májusban ljubljanai divízió I/A csoportos világbajnokság, két héten belül dől el.