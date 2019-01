Jótékony céllal focizott a Vidi

27. alkalommal rendezték meg a nógrádi megyeszékhelyen az egyik legrangosabb öregfiúk teremlabdarúgó-tornát, a Gabora-gálát.

Sokak számára ismerős, komoly nevekkel, egészen pontosan Mitring István, Somogyi Barna (kapusok), Tímár Krisztián, Toldi Gábor, Kiss Krisztián, Tieber Krisztián, Fogarasi Gergely, Zombori Zalán, Dobi Róbert és Béres Zoltán részvételével vágott neki a tornának a Videoton öregfiúk csapata, az eredmények viszont nem a piros-kékek szája íze szerint alakultak.

A tavaly ezüstérmet szerző gárda idén a Zalaegerszeggel, a Debrecennel, valamint a Dunaszerdahellyel került egy csoportba, ahol rögtön egy Debrecen elleni vereséggel kezdtek. A 3-2-es eredményt követően a Zalaegerszeg is fájóan simán, 2-0-ra győzte le a Vidit, amivel a továbbjutás reménye már el is illant. Ezután játszottak még egy gólgazdag 3-3-as döntetlent a Dunaszerdahellyel, ami viszont csak arra volt elegendő, hogy csoportharmadikként zárják a tornát.

A csoport második helyén végző Debrecen a másik kvartett második helyén álló Fradit győzte le a bronzmeccsen, míg az aranyérmet a hibátlan mérleggel záró Zalaegerszeg zsebelte be, miután a Pécs ellen győztek a döntőben. A torna teljes bevételét – több mint hárommillió forintot – a salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda számára ajánlották fel a szervezők.

Vezető képünk illusztráció!