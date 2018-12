Jól tartotta magát a Dunaújváros, de a klassziskülönbség döntött

A tavalyi bajnok és Magyar Kupa-győztes UVSE-vel csapott össze a Dunaújvárosi Egyetem csapata a női vízilabda Szuperkupa döntőjében.

UVSE-Hunguest Hotels– Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics 10–7 (4-1, 2-2, 3-3, 1-1)

Komjádi-uszoda, 400 néző.

Vezette: Várkonyi, Vogel

UVSE: Gangl (kapus) – Szücs, Keszthelyi 5, Faragó K. 1, Sevenich 1, Kiss E., Rybanska 1. Csere: Maczkó (kapus), Koppány, Antal 1, Baksa, Mucsy 1, Peresztegi, Telek. Vezetőedző: Benczur Márton

Dunaújváros: Kiss A. (kapus) – Menczinger, Gurisatti 1, Mahieu, Luka, Garda 1, Vályi V. 4. Csere: Aarts (kapus), Brezovszki, Horváth B. 1, Ziegler, Huszti, Szellák, Sajben. Vezetőedző: Mihók Attila

Az első negyed elején Vályi Vanda révén a DUE hozta el a labdát, ebben azonban ki is merült a játékrész pozitívumainak listája. Nagyszerű estét fogott ki az UVSE sztárja, a 2018-as év női vízilabdázójának megválasztott Keszthelyi Rita, az ő két góljának is köszönhetően 4-1-re nyerte az első játékrészt a csapata. A második negyedben Horváth Brigitta és Vályi Vanda is betalált az újvárosiak közül, de a különbség nem csökkent, 6-3- nál érkezett el a nagyszünet.

A harmadik negyedben egy gólra felzárkóztak a Fejér megyeiek Vályi és Garda góljaival, de megint jött Keszthelyi, és gyors két gólt szerezve letörte a vendég álmokat, 8-5. Egy perccel később Antal góljára válaszolt Gurisatti Gréta, 9-6-tal fordultak a hajrára a csapatok. A záró negyed sok izgalmat már nem tartogatott, mindössze 1-1 gól született a két oldalon, így magabiztos, 10-7-es győzelmet aratott az UVSE.

A mérkőzés után Mihók Attila, a Dunaújváros vezetőedzője így értékelte a látottakat: – Minden szempontból a jobb csapat győzött, még akkor is, ha volt egy pillanat a mecscsen, amikor úgy tűnt, tűzbe tudunk jönni. Sajnos nem tudtunk felnőni a feladathoz – mondta Mihók.

