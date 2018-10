Jól szálltak be a fehérvári cserék

Három vereség után előbb a nemzetközi kupában javított, majd a hazai élvonalban is győzni tudott az Alba Fehérvár férfi kosárcsapata.

A kék-fehérek kedden az Európa-kupában arattak fontos győzelmet a BC Dnipro ellen, a hétvégi bajnokin pedig a kecskemétieket verték. A hétközi lendület tehát megmaradt, a KTE ellen hatpontos (81–75) győzelmet arattak Lóránték, akik a félidőben még csak kettővel, 40–38-ra vezettek.

– A fáradtság érezhető volt, hiába alakítottunk ki helyzeteket, a külső dobások nem mentek be, az ellenfél viszont gyakran betalált – nyilatkozta az Alba mestere, Dzunics Braniszlav. – Egyáltalán nem volt könnyű meccs, a kecskemétiek jól tartották magukat. A negyedik negyedben sikerült csak ellépnünk, amikor volt egy jó periódusunk, az előnyünket nem csak megszereztük, de meg is tartottuk a lefújásig. Örülök a sikernek, valamint annak, hogy – bár a statisztikájukon nem látszik –, Tóth Péter, Keller Iván és Filipovics Márkó is jól szállt be a padról, és sokat tettek hozzá a csapat teljesítményéhez.

