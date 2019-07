Jól sikerült az új keret kialakítása

Nem kis játékosmozgást követően, felfrissült állománnyal várja a labdarúgó NB III. bajnoki rajtját az Iváncsa KSE.

A legutóbbi NB III-as szezont a tabella 7. helyén zárták Iváncsán, legutolsó mérkőzésük pedig elég emlékezetesre sikerült: 4-0 arányban győzték le a bronzérmes SZEOL SC-t. Azóta a június 2-i mérkőzés óta sok víz lefolyt a Dunán, érdemes tehát megnézni, hogyan telt a felkészülés a piros-fehér alakulatnál.

Nem unatkozhattak a játékosok júliusban, ugyanis hat felkészülési mérkőzést vívtak ez idő alatt. Négy győzelem (Akasztó – 4-1, BKV Előre – 2-1, Tatabánya – 2-0, Bicskei TC – 2-1) mellett két döntetlen (Veszprém – 1-1, MOL Fehérvár FC II – 2-2) volt a mérleg, ám ennek nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget.

– Nem szeretek messze­menő következtetéseket levonni a barátságos mérkőzésekből, de az elmondható, hogy változó volt a teljesítményünk. Voltak jó mérkőzéseink, ám előfordult, hogy kicsit fáradtabban, döcögősebben ment a játék. Az eddigiekhez hasonlóan a koncepciónk középpontjában a támadófutball áll, így ezeken a találkozókon is ennek megfelelően játszottunk.

Nagy vonalakban ez vissza is köszönt, azonban a végjátékon, az utolsó 30 méteren van még mit csiszolnunk, oda kell a még nagyobb pontosság és a gyakorlás természetesen.

Ami a keretet illeti, alaposan kicserélődött a névsor, hiszen kilenc távozó mellett hét új játékos (Rotiszlav Prokop – SZEOL SC, kapus; Vallejos Dominique – Pápa, csatár; Pintér Bence – Vác, középpályás; Nyúl Krisztián – Csepel, középpályás; Király Bence – Gárdony, hátvéd; Killer Máté – Sárosd, csatár; Kökény Dorián – MOL Fehérvár FC U17) érkezett, így ők segíthetik az együttest a még jobb eredmény elérésében.

– Olyan távozónk, aki az elmúlt szezonban meghatározó szerepet töltött be, nem volt, de mindenképpen szerettük volna frissíteni és megerősíteni a keretet. Úgy gondolom, hogy olyan fiatal, motivált játékosokat sikerült idehozni, mint amilyeneket kerestünk. Hiányposztokra is sikerült megfelelő embereket igazolni, úgy gondolom, hogy sikeres volt az átigazolási időszakunk. Most már pedig nagyon kíváncsian várjuk az első bajnoki mérkőzést, ahol természetesen az első győzelem megszerzése lesz a célunk.