Jól sikerült az idény Völgyi Virágnak

A Fehérvár Rugby Club sportolója, Völgyi Virág vehette át a 2019 legjobb U16-os játékosának járó elismerést.

A magyar és nemzetközi szinten is felfelé ívelő fehérvári rögbi egy újabb elismerést zsebelt be. Az U16-os együttessel a 2018/2019-es szezont első helyen záró Völgyi Virág a rögbibe fektetett munka megtérüléseként tekintett az elismerésre.

– Sok kemény felkészülés vezetett idáig, és a körülbelül 95 százalékos edzéslátogatás nélkül biztos nem sikerült volna – nyilatkozta Völgyi. – Mindent beleadtam a mérkőzésekbe és az edzésekbe is. Jónak értékelem az elmúlt szezonban nyújtott egyéni teljesítményemet, de a csapat is nagyon jól összeállt a bajnokságban. Az idei kiírás eddig nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de sok fontos játékosunk felment a felnőttbe, míg hozzánk érkeztek fiatalabbak, így most az ő szintre emelésük a fő cél. Személy szerint azért dolgozom a továbbiakban, hogy meghatározó játékosa legyek a válogatottnak, valamint jövőre is elhozhassam ezt a díjat. Következő szeptembertől Fehérváron már a felnőtt együttesben szerepelek majd, igyekszem tehát minél gyorsabban beilleszkedni majd és fölvenni a ritmust. Szeretnék a mezőnyből minél inkább kitűnni a gyorsaságommal, legutóbb egy válogatottedzésen a felmérés során értem el jó eredményt csapaton belül.