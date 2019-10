Jól sikerült a MÁV Előre-Bericap debütálása

A női röplabda NB I Liga alapszakaszának 1. fordulójában a MÁV Előre-Bericap női csapata a Gödöllői RC együttese ellen, a közepén szoros szetteket játszva harcolta ki a győzelmet.

MÁV Előre-BERICAP–Gödöllői RC 3:1 (15, -24, 25, 14)

Székesfehérvár, 100 néző

MÁV: Zolnai, Sziládi, Busa, Petri, Berkó L., Orosz. Csere: Kovács E. (liberó), Berkó V., Budai. V.edző: Fésüs Irén.

Gödöllő: Barta, Halla, Ratkai, Bajnóczi, Tettamanti, Körvélyessy. Csere: Faragó, Horváth R. (liberók), Saáry, Schwegler, Kump, Albert, Ferentzi. Edző: Szabados István

A 2019/2020-as szezon első fehérvári bajnoki mérkőzése előtt Fésüs Irén vezetőedző, illetve a csapat tagjai virággal és lufival köszöntötték hatvanadik születésnapja alkalmából Gaál Zsuzsannát, aki alapítója volt a MÁV Előre SC röplabda szakosztályának 1999-ben.

Remekül kezdett a fehérvári gárda, az első szett elején 6:1-el állva hagyták ellenfelüket, és viszonylag simán nyerték a játékrészt. A folytatás is hasonló különbséggel indult, viszont annyi eltéréssel, hogy ezúttal a Gödöllő vezetett 6:2-re. 9:9-nél ugyan utolérte a Loki a vendégeket, de ezután is a GRC támadott hatékonyabban, és birtokolta az előnyt. A hajrában felzárkózott a MÁV Előre-Bericap, és Zolnai Vanda ász nyitásával egyenlítettek is, de a végén a Gödöllő örülhetett. Horrorszerűen alakult a harmadik szett, melyet gigászi csatában 27-25-re nyertek a Fésüs-tanítványok. A negyedik játszmát pedig aránylag magabiztosan behúzva aratta első idei győzelmét az újonc kék-fehér alakulat.

– Mindkét oldalon hullámzó játékot láttam, viszont nagyon akartunk, és harcosak voltunk. Berkó Lili irányítását kiemelném, de Sydney Busa is remek napot fogott ki – fogalmazott a találkozó után Fésüs Irén, a MÁV Előre-Bericap vezetőedzője.