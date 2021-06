Jól rajtoltak az Alba Fehérvár fiataljai

A Ludovika Arénában rendezik az U20-as, fiú kosarasok bajnoki döntőjét. Könnyed győzelemmel kezdett az Alba.

Ezt ne hagyja ki! A választókkal fizetteti meg a baloldal a parlamenti bohóckodást

Az első kosarat a TF kulcs­embere, Korompai szerezte, kintről köszönt be, az albások gyorsan megléptek hét ponttal (12-5), aztán Korompai Ákos újabb hármasaival zárkóztak a budapestiek, 12-11-re feljöttek. A fehérváriaknál a Takács ikrek hármasai nem jöttek be, pedig tüzeltek szorgalmasan, Milán és Martin is kísérletezett. Balsay sem talált be, Kutrovich Bence duplájával a TF átvette a vezetést, gyorsan időt is kért Pethő Ákos, a kék-fehérek trénere. Kutro­vich a folytatásban is elemében volt, négy ponttal elléptek, Lukács révén közelített a Fehérvár, az első negyed végén egy ponttal vezetett a TF, 18-19 állt a táblán. Az albások a későbbiekben sem tudtak fordítani, a távoli dobásokat erőltették, azonban ezek nem értek célt. A TF-ben Korompai és Kutrovich ügyeskedett, aztán Takács Milán és Awogbemi pontjaival átvette a vezetést az Alba, 32-31. A percek múltával egyre inkább domináltak a koronázóvárosiak, állva hagyták a fővárosiakat, félidőben 43-36-ra vezetett a Fejér megyei együttes.

A nagyszünet után sem változott a képlet, Lukács Norbert és társai jól dobtak és a lepattanókat is magabiztosan tépték le, a TF játékosai elbizonytalanodtak, Magda és Rozs ugyan betalált, az albásoknál több volt a jó teljesítmény. Seyi Awogbemi Sodiq volt az úr a palánk alatt, a fehérváriak őrizték több mint tízpontos előnyüket. Sőt, növelték is, ha a tripla nem ment be, Awogbemi közelről mindig javított. Állva maradt a rivális, ebben a játékrészben 10 pontot dobtak és 24-et kaptak, három negyed után 67-46 állt a táblán. Nem tudtak húszon belülre érkezni a TF fiataljai, könnyedén nyert a Fehérvár 87-69-re.

A fiúkra pénteken két mérkőzés vár, dél­előtt 11-kor a pécsiekkel, este 19 órakor pedig a körmendiekkel.