Jól kezdtek a Titánok, ám Gyenes mögé került többször a pakk

A jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján háromgólos sikert aratott Fehérváron a listavezető Csíkszereda.

Fehérvári Titánok–SC Csíkszereda 3-6 (2-1, 0-2, 1-3)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 381 néző. V.: Babic, Berger, Bedő, Horváth M.

Titánok: Gyenes – Horváth M., Imre P., Balogh B., Mihály Ákos 1, Zion – Kiss R., Szabó B., C. Campbell, Dézsi, Péter A. 1 – Mangone, McCutcheon, Császár, Madácsi, Nagy Á. 1 – Erdély B., Almási, Buzás, Vincze G. V.edző: Kiss Dávid.

Csíkszereda: Samankov – Kulyash 1, Salló, Brophey, Pelley, Shalla 2 – Belov, Gecse, Becze 1, Rokaly Sz., Taratukhin – Flinta, Láday, Bíró 1, Fodor, Rokaly N. 1 – Győrfy, Farkas T., Casaneanu, Horváth L. Vezetőedző: Jason Morgan.

A kezdeti vendégrohamok után az 5. percben Colin Campbell keresztpassza után Szabó Bence húzogatott szépen, Samankov védte a ziccert, a kipattanó azonban Péter Andor elé került, akinek okos lövése a kapust érintve talált utat a kapuba, 1-0. Kiss Roland és Joshua Shalla verekedés, Andrey Taratukhin pedig fogásért kapott kettő percet, négy a három ellen pedig Balogh Bence lövését védte szépen Samankov. Egy perccel később, már szimpla előnynél már ő is tehetetlen volt: Dézsi Bencétől indult a parádés összjáték, amely végén Szabó Bence, Dézsi és Nagy Krisztián volt a korong útja, utóbbinak pedig már csak a kapuba kellett tessékelnie a pakkot, 2-0. A játékrészt keretbe foglalva a vége is a vendégeké volt, ami egy gólban meg is mutatkozott: Balogh Bence kiállítása során Denis Kulyash kék vonalas bombájára nem ért oda a blokk, 2-1.

Bár egy Dézsi-bombával zárult az első játékrész, a második legelején a vendégek örülhettek végül: Becze Tihamér szerzett Péteréhez hasonló bukdácsoló gólt, 2-2. Alaposan elkapták a fonalat a vendégek, nem véletlenül csendült fel a „játszik a csapat” rigmus a csíki szurkolók részéről. Öt perc volt hátra a harmadból, amikor egy formás támadás végén a fordítás is összejött a Csíkszeredának, Bíró Tamás váltotta gólra Rokaly Norbert passzát, 2-3.

Campbell passza Péter Andort találta üresen a vendégkapu előtt a záró harmad elején, majd Dézsi bombája találta telibe az erdélyi hálóőrt. Hiába azonban a lehetőségek, egy kapu előtti kavarodás után Rokaly döntötte el a mérkőzést, 2-4. Kettős előnyben sem sikerült közelebb férkőzni, míg négy a három ellen Shalla szerzett újabb gólt, 2-5. A legvégére jutott még egy gyors gólváltás, a végül 3-6-os vereséget szenvedő Titánok pedig szombat 17.30-től a Vasas ellen javíthatnak.