Jöhetnek a selejtezők

A Mol Fehérvár FC és a Puskás Akadémia is lejátszotta utolsó, az Európa Konferencia Liga selejtezői előtti felkészülési mérkőzését. A Vidi ellen­fele az NK Osijek volt, míg a felcsútiak a Spartak Trna­vát fogadták zárt kapuk mögött.

A Mol Fehérvárt Muraszentmártonon nem éppen barátságos idő fogadta, hiszen Szabics Imréék csapatbusza szakadó eső kíséretében gördült be a horvátországi pályához. A Vidi a Kovácsik – Kojnok, Lüftner, Stopira, Funsho – Alef, Houri, Petrjak, Kovács I., Dárdai – Ziv­zivadze összeállításban állt fel az Eszék ellen. A találkozót visszafogottan kezdték a felek, nem könnyítette meg a játékosok dolgát a vizes talaj, bár időközben elállt már az eső. A 31. percben Mance került helyzetbe, de lövését elhibázta. A 40. percben piros-kék szöglet után alakulhatott volna ki lehetőség, de Dárdai nem találta el a labdát.

A csendes első félidő után a második játékrész már eseménydúsabban kezdődött. Ugyan Dárdai és Stopira révén a Fehérvár veszélyeztetett, de gólt az Osijek szerzett, Bockaj lőtt Kovácsik kapujába, 1-0. Az 57. perctől elkezdődtek mindkét oldalon a cserék, és ebből a Vidi jött ki jobban, a 65. percben Houri beadása után öt méterről Zivzivadze vette be az eszéki kaput, 1-1. A gólt követően is maradt a fehérvári offenzíva, a 82. percben Houri labdájával Funsho léphetett ki, aki először a kapusba lőtt, majd a kipattanó labdát 11 méterről fölé durrantotta. A mérkőzés végén mindegyik csapat előtt adódott gólszerzési lehetőség, de végül maradt a döntetlen.

A Puskás Akadémia a Pancho Arénában fogadta a Nagyszombat csapatát, Hornyák Zsolt a Tóth B. – Szolnoki, J. Nunes, Stronati, Deutsch L. – Baluta, Spandler, Van Nieff – Slagveer, Plsek, Nagy Zs. alkotta kezdő tizenegynek szavazott bizalmat csütörtök délután. A hazai pályán játszó sárga-kékek rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, a 15. percben pedig már vezetett is a PAFC. Nagy Zsolt csapott le egy előreívelt labdára, majd a Trnava kapusát kicselezve lőtt a kapuba, 1-0. A Puskás örömét Spandler Csaba sérülése árnyékolhatta be, a magyar válogatott bő keretébe is meghívott védő „belenézett” egy labdába, az ápolást követően pedig nem tudta folytatni a játékot. A 32. percben az exfelcsúti labdarúgó, Ján Vlasko veszélyeztette Tóth kapuját, de próbálkozása fölé szállt. Pár perccel később Plsek viszont nem hibázott, Deutsch lefejelt labdája után talált be közelről, 2-0. A második játékrész a csereként beálló Kiss helyzetével kezdődött, majd a vendégek percei következtek, Tóth és Vlasko párharcaiból azonban rendre a magyar kapus jött ki jobban, pedig utóbbi még büntetőt is rúghatott. A találkozó végén a felcsútiak előtt is adódtak lehetőségek, de gól már nem született, a Puskás négy győzelemmel és kapott gól nélkül zárta a felkészülési időszakot.

A jövő héten mindkét megyei együttesre már az EKL selejtezője vár, a felcsútiak Finnországba utaznak, míg a Fehérvár hazai pályán fogadja örmény ellenfelét.