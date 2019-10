Jobban bírták a véghajrát

A férfi röplabda NB I nyitó fordulójában a MÁV Előre-Bericap csapata nagy küzdelemben, szoros mérkőzésen győzte le a DEAC együttesét.

MÁV Előre-Bericap–DEAC 3-2 (-18, 20, 17, -16, 16)

MÁV: Kun, Németh Zs., Náhol Kholmann, Salazar, Stefanovics. Csere: Takács M. (liberó), Hortobágyi, Szőke. Edző: Németh Ödön.

Április végén 3-2-re nyert a MÁV Előre a DEAC ellen az NB I helyosztójának negyedik mérkőzésén, amivel eldöntötte a párharcot, és 3-1-es összesítéssel bizonyult jobbnak a hajdúságiaknál.

Az új szezon első meccsén jobban kezdett a DEAC, majd fordított a MÁV, örömük azonban nem tartott sokáig, a vendégek visszavették a vezetést és onnantól fogva már nem adták ki a kezük közül.

A második játékrészben a hajrában a fehérváriak domináltak, és kiharcolták az egyenlítést. A harmadik szettben jobbára a fehérváriak érvényesítették akaratukat, magabiztosan behúzva a játszmát. A folytatásban viszont a debreceniek játszottak meggyőző fölénnyel, győztek és így kiegyenlítettek. A mindent eldöntő ötödik, rövidített szettben 5-5 után viszont mintha a rövidebb kispad hátránya kijött volna hazai oldalon. A játékosok fáradtan mozogtak, amit a vendégek kihasználtak, már úgy tűnt, könnyen nyerik a szettet, és a meccset, de innen is képes volt felállni a Loki, és egyenlített 14-14-nél. Majd remek végjátékot produkálva meg is nyerte az etapot 18-16-ra, 3-2-re a mérkőzést.

– Kiegyensúlyozott mérkőzésen két egyforma képességű csapat játszott. Sajnos mi kevesebben vagyunk, ezért is nagyon értékes ez a győzelem számunkra – mondta Németh Ödön vezetőedző.