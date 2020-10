Jobb volt a címvédő

A címvédő és immáron Bajnokok Ligája-főtáblás Ferencváros vendége volt az OTP Bank Liga 6. fordulójában a Puskás Akadémia FC, akik az Üllői úton igyekeztek megrángatni az oroszlán bajszát.

Hornyák Zsolt legénysége az FTC mumusának is nevezhető, hiszen a fővárosiak a tavalyi szezonban egyszer sem tudták legyőzni riválisukat. Erre a megállapításra joggal szolgáltak rá a vendégek, ugyanis már a rangadó 4. percében egy szögletet után megszerezték a vezetést, a védősapkában játszó Joao Nunes fejes gólja révén. Álomszerű kezdés, ennél jobban nem is indulhatott volna a mérkőzés felcsúti szempontból.

A félidő első fele leginkább az agilisan és bátran játszó vendégekről szólt, majd aztán szépen lassan éledezni kezdtek a hazaiak is, és átvették a mérkőzést irányítását, sőt nyomasztó fölénybe is kerültek. A nyomás közvetlenül a szünet előtt pedig góllá is érett: Nguen passzolt jobbal a tizenhatos elől remekül a befutó Isael elé, aki nem hibázott és technikás mozdulattal a kivetődő Tóth Balázs fölött lőtt a hálóba: 1–1!

Hornyák Zsolt nem lehetett elégedett, kettőt (!) is cserélt a szünetben, Knezevicet és Mancét Luciano Slagveer és Yoell van Nieff váltotta. Igyekezett ezzel frissíteni a csapatát a felcsútiak mestere, ám mielőtt a pályára érkező játékosok új lendületet hoztak volna, a Zöld Sasok ismét megvillantak és megfordították a mérkőzést: egy remekül kijátszott támadás végén ismét Isael volt eredményes, megszerezve ezzel csapata és saját maga második találatát. Néhány perccel később pedig jöhetett volna a harmadik ferencvárosi gól is egy veszélyes Uzuni szabadrúgás révén, azonban Tóth Balázs a helyén volt és nagy bravúrral hárítani tudott, életben tartva a pontszerzés reményét. Ez azonban csak remény maradt, ugyanis a címvédő futószalagon dolgozta ki a helyzeteit, így a Puskás erejének nagy részét a védekezés emésztette fel, támadásra már nemigen futotta a becsületesen helytálló vendégeknek.

A vége 2-1 lett, így az FTC legyőzte a listavezetőként érkező Felcsútot és megtörte a Puskás elleni rossz sorozatát.