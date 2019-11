Joan Carillo örül, hogy visszatérhetett

A MOL Fehérvár FC frissen kinevezett új vezetőedzője, Joan Carillo olyan csapatot szeretne hétről hétre pályára küldeni, amelyre büszkék lehetnek a szurkolók.

A 2014/2015-ös szezonban bajnoki címet és Magyar Kupa-ezüstérmet bezsebelő Joan Carillo a Wisla Kraków-nál dolgozott legutóbb, most pedig újra sikerre vezetné a fehérvári piros-kékeket.

– Végtelenül boldog vagyok, hogy visszatérhettem Székesfehérvárra! Remek játékosokkal dolgozhatok és egy olyan ember áll mögöttem Kovács Zoltán személyében, akiről tudom, hogy ugyanazt szeretné, amit én – nyilatkozta a spanyol szakember a molfehervarfc.hu-nak. – Egy sikeres csapatot és egy sikeres klubot. Tudom, hogy támogat, és ez nagyon fontos számomra. És ami még ugyanennyire fontos: Garancsi István, a klub tulajdonosa is ugyanezt akarja, azzal pedig, hogy támogatta, hogy visszajöjjek, megmutatta, hogy bízik bennem. Azért dolgozom, hogy ezt a bizalmat nagyon sokáig élvezhessem. Szeretném, hogy a szurkolók azt mondhassák majd, olyan csapatuk van, amelyik szervezett, amelyik támadófocit játszik, és amelyikre igazán büszkék.

A régi-új edző felé irányuló bizalmat emelte ki nyilatkozatában Kovács Zoltán, a klub sportigazgatója is.

– Most éreztük úgy, hogy eljött a váltás ideje, nem szerettük volna megvárni az őszi idény végét. Úgy vélem, Joan Carrillót nagyon kevés magyar futballszurkolónak és még kevesebb fehérvárinak kell bemutatni. Korábban fantasztikus sikert ért el a csapattal és amit akkor elkezdett, de nem fejezhetett be, azt most folytathatja. Mindenben támogatni fogjuk! A klub minden alkalmazottja és a saját nevemben is mondhatom, hogy nagyon örülünk a visszatérésének – nyilatkozta Kovács.

A MOL Fehérvár legközelebb szombaton lép pályára, mégpedig a 8. helyen álló DVTK otthonában.