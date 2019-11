Jó védekezés, gólerős támadójáték

Nagy az öröm Dunaújvárosban, miután a DUE-Maarsk Graphics együttese csoportelsőként jutott tovább a női vízilabda Euroliga csoportköréből.

Hibátlan szezont fut ezidáig a Dunaújvárosi Egyetem csapata, hiszen a Mihók Attila vezette alakulat a bajnokságban négy mérkőzéséből mind a négyet megnyerte, míg a nemzetközi porondon is szépen gyűlnek a sikerek. Pedig nem volt egyszerű dolguk az első számú európai kupasorozat, az Euroliga csoportkörében, ugyanis a korábbi győztes, orosz Kirishi is az ellenfelek között szerepelt.

– Az eredmények ellenére nagyon nem volt sima a csoportkör, kezdésként a holland bajnokesélyes ZV de Zaannal is nehéz mérkőzést játszottunk, negyedről negyedre tudtuk átvenni az irányítást, és a negyedik negyedre tudtuk csak legyűrni őket. Azzal viszont, hogy ezt a meccset megnyertük, már egy nagyon jó helyzetbe kerültünk a továbbjutás szempontjából. Ez egy jó mentális alapot adott a Kirishi elleni találkozóra, de még így se feltétlenül győzelmi esélyekkel vágtunk neki, hiszen az orosz válogatottal egyenértékű játékerőt képviselnek. Sikerült viszont rögtön az első negyedben 6-2-es vezetést szerezni, innentől pedig minden másképp alakult, a játék képe alapján is megérdemelt volt a győzelmünk. Nagyon jól védekeztünk, ami kiváló kapusteljesítménnyel és gólerős támadójátékkal egészült ki. Nincs különösebb oka ennek a teljesítménynek, a miértekre a választ az elvégzett kemény munkában kell keresni. A biztos továbbjutás tudatában a házigazda olaszok ellen is nehéz mérkőzést vívtunk, nem is sikerült azt az átütő erőt hozni, mint a Kirishi ellen.

Csoportelsőként kedvezőbb sorsolásban részesültek az újvárosiak, akik a CE Mediterrani, CN Mataro (spanyolok), Olympiakosz Pireusz (görög) összetételű csoport első két helyén végezve juthatnak a negyeddöntőbe. A mérkőzéseket november 29. és december 1. között rendezik Athénban.

– A két spanyol együttest verhetőnek tartom, az Olympiakoszt pedig nem kell bemutatni senkinek, hosszú évek óta folyamatosan ott vannak a legjobbak között, a final fourban – egy év volt, amikor ez nem sikerült nekik, akkor éppen mi győztük le őket. Úgy gondolom, hogy mindegyik mérkőzés nyerhető, de fel kell készülnünk az ellenfelekből és meg kell próbálnunk a legjobbunkat nyújtani.

Az együttes legközelebb szombaton, a Tatabánya otthonában ugrik medencébe bajnoki mérkőzésen.