Jó úton másznak a fehérvári fiatalok

A 2019-es naptári évben az utolsó falmászó boulder Magyar Kupa-fordulót rendezték az elmúlt hétvégén, a fehérvári sportolók pedig az egész éves összetett eredményeikre is büszkék lehetnek.

A fővárosi Gravity Magyar Kupa-versenyen nyílt női kategóriában legjobb fehérváriként Sándor Réka (Redrock) a 6. helyet kaparintotta meg (összetettben a 4. pozícióban végzett). Forgács Eszter Evelin (Rotpunkt) a 11. (7.), Németh Virág (Redrock) 15. (9.), Sarok Eszter (Rotpunk) pedig a 19. (10.) helyen zárt.

Ifjúsági korcsoportban a lányoknál Sándor Réka 2. lett (összetettben is a dobogó második fokára állhatott fel), Forgács Eszter Evelin 5. (4.), Németh Virág 6. (5.), míg Sarok Eszter a 7. (6.) pozíciót szerezte meg. A serdülőknél a lányok mezőnyében Török Anna (Redrock) 7. (5.), míg a fiúknál szoros csatában Kovács Samunak (Redrock) 4. (3.), Hegedüs-Krisó Dénesnek (Rotpunkt) 3. (5.), Székely Mártonnak (Redrock) 6. (6.), Pajor Vincének (Rotpunkt) 4. (7.) helyet ért egész évben mutatott teljesítménye.

A gyerekek mezőnyében a lányoknál Zsákai Eszter (Redrock) a versenyt, valamint az összetettet is megnyerte. A végig vezető, ám az utolsó két fordulót sérülés miatt kihagyni kényszerülő Juhász Tamara (Rotpunkt) összetettben a 3. helyre ért oda, míg Domahidy Kata a 4. (5.) pozícióban végzett. A fiúknál Smakaj Dániel (Redrock) 7. (5.) lett. A miniknél két fehérvári versenyző is felállhatott a dobogóra, Szász Attila (Redrock) 2. (2.) és Tóth Vince (Redrock) 3. (3.) is dicséretet megérdemel.