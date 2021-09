Jó kezdéssel alapozta meg a címvédő a győzelmét

A női kézilabda NB I K&H Liga 2. fordulójában a bajnoki címvédő FTC Rail Cargo Hungária végig vezetve, magabiztosan győzte le az Alba Fehérvár KC csapatát 32-25-re.

Legutóbb májusban, már a bajnoki címmel a tarsolyában járt Fehérváron a Fradi, és aratott 31-20-as győzelmet. Akkor a jóformán mindkét csapat számára tét nélküli hatvan percben nem játszott alárendelt szerepet az Alba, és a mérkőzésre kilátogató szurkolók abban reménykedtek, hogy ez ezúttal sem fog megtörténni. Egyértelmű volt azonban a vélemény, hogy a szombati katasztrofális, Vasas elleni rajtot követően féltették a csapatot, nehogy beleszaladjon egy komolyabb vereségbe a Bajnokok Ligájában a szombati Podravka Koprivnica elleni meccsre készülő zöld-fehérektől.

Végre igazi meccshangulat uralkodott a Köfém Sportcsarnokban, hosszú idő után peregtek a dobok, és hangzott mindkét oldalról a drukkerek tapsa és biztatása.

Mindenesetre nem kápráztatták el szurkolóikat a fehérváriak az első negyedórában. A fél gőzzel játszó, de védekezésben extrát nyújtó FTC kényelmesen, de vendéglátóiknál sokkal magasabb sebességi fokozatban dobta góljait, míg az Alba képtelen volt bevenni Bíró Blanka kapuját. Aztán nagy sokára, a 13. percben eljött ez a pillanat is, igaz, csupán büntetőből, de Ohjama Mana betalált, és ezzel végre megtört a jég. Boris Dvoršek vezetőedző is beleizzadt ebbe a gólba, de utána úgy tűnt, hogy a lányok valamelyest magukra találtak, és láthattunk tőlük néhány jó megoldást. Nem is ártott, mert a játékrész nagy részében a törzsszurkolók nemtetszésüket nyilvánították ki egy-egy technikai hiba, labdaeladás után. Az azonban örvendetes volt, hogy a szünetre nem alakult ki nagyobb különbség, tíz gólon belül tartotta ellenfelét a Fehérvár. Bár igazság szerint kissé lefékezett a Fradi, de azért magabiztos, nyolcgólos előnnyel mehetett a pihenőre. Más kérdés, hogy ehhez az is kellett, hogy feljavuljon az AFKC kapusteljesítménye, a csereként beállt Kubina Molli fogott néhány biztos gólnak látszó labdát.

A második félidőt kissé kényelmesen kezdte a zöld-fehér gárda, és ennek az lett az eredménye, hogy az impulzívabb játékot játszó Alba tartotta velük a lépést, és nem nőtt tovább a különbség. Igaz, azt sem lehet mondani, hogy csökkent volna. Próbált tíz gólon belül maradni a fehérvári együttes, ez többé-kevésbé sikerült is, bár a 41. percben Szöllősi-Zácsik Szandra találatával először volt tíz a differencia (13-23). Majd a 45. percben Emily Bölk – aki fontos láncszeme volt a fővárosiak védekezésének – piros lapot kapott, kiállt, és ezzel kissé megbomlott a vendégek hátsó egysége. Örömteli volt, hogy többen feljavultak a házigazdáknál, így Gerháth Kincső és Utasi Linda is szép gólokkal örvendeztette meg a végig kitartó drukkereket. A végjátékban a Fradi arra ügyelt, hogy maradjon még benne szufla a Bajnokok Ligája-mérkőzésre is, és az Alba aránylag vállalható eredménnyel zárt.

– A csapat mérkőzés kezdetén mutatott teljesítményével természetesen nem voltam elégedett, ám a második félidő második szakaszában már azt láttam, amit szerettem volna – fogalmazott Boris Dvoršek.

– Az volt a fő feladatunk, hogy a védekezésünkön javítsunk, és amíg tudjuk, tartsuk szinten. Az első félidőben káprázatosan működött, a második félidőben Emily Bölk kiállításáig nem volt probléma, de utána a végjátékunk nagyon nem tetszett. Nagyon sok ziccert hibáztunk – mondta kissé bosszúsan Elek Gábor.