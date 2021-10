Jó kezdés után borzalmas középső harmad – végén már csak szépíteni tudott a Titánok gárdája

Az Erste Liga pénteki játéknapján a Titánok jégkorongcsapata az SC Csíkszeredát fogadta.

Titánok – SC Csíkszereda 4-8 (1-1, 1-4, 2-1)

Székesfehérvár, 374 néző, V.: Kincsec, Varjú, Molnár, Árkovics.

Titánok: Belomoev (Szeles) – Reiter, Farkas, Dézsi, Lundin, Keceli – Dolinar (1), Molnár, Nagy 2, Fekete (2), Ambrus Cs. 1 (1) – Kóger, Nochta, Skakodub 1, Alapi, Csiszer – Szabó P., Kucsma, Mayer, Szabó Cs., Győrffy. Edző: Anatoli Bogdanov

Csíkszereda: Samankou – Láday, Salló 2, Sofron 1 (1), Rokaly N., Rokaly Sz. 1 (1) – Reisz, Kubat, Fodor, Stach (1), Skachkov (3) – Casaneanu 1, Gecse (1), Péter B. 1 (1), Becze 1 (2), Bíró T. 1 (3) – Péter A. Edző: Hozó Levente

Kiállítások: 16 ill. 14 perc.

Kapura lövések: 19-38.

Vendégoldalon többeknek nem kellett bemutatni a fehérvári jégcsarnokba vezető utat, hiszen korábban Becze Tihamér, Péter Andor, Sofron István, Reisz Áron és Láday Tamás is kergette a pakkot a Raktár utcában. Utóbbi lövésével kezdődött a találkozó, de a távoli bomba kapu mellé szállt. Öt perc elteltével emberelőnyben támadhattak a hazaiak, és a fiatalok be is szorították erdélyi ellenfelüket, de Keceli-Mészáros és Nagy Ákos helyzete is kimaradt. A Titánok gárdája bátran játszott, egy újabb fórban pedig Ambrus Csongor egy védhetetlen, pontos lövéssel előnyhöz jutotta a Fehérvárt, 1-0. Nem sokáig örülhetett Anatoli Bogdanov együttese, emberelőnyben Salló egyenlített távolról, 1-1. Négy perccel a játékrész vége előtt újra betalált a Csíkszereda, Becze okosan ráütötte Belomoevre a pakkot, ami aztán becsorgott a kapuba, 1-2. Sajnos itt még nem volt vége a vendégek erőre kapásának, Casaneanu is mattolta a fehérvári kapust, 1-3.

A második játékrész csíkszeredai fölénnyel kezdődött, Belomoevnek többször is bravúrra volt szüksége, hogy megőrizze csapatát a góltól. A hazaiak erejéből csak szerény ellentámadásokra futotta, de az egyik ilyen alkalmával egy surranópályán eleresztett lövéssel szépített a Fehérvár, Nagy Ákos talált be, 2-3. Nem volt sokáig egy gól a különbség, Sofron István pókhálózta ki a felső sarkot, 2-4, Belomoevet Szeles váltotta a kapuban. Szétestek a vendéglátók, a címvédő azt csinált, amit akart a támadó harmadban, Péter Balázs ért bele jól Gecse lövésébe, majd emberelőnyből Casaneanu is betalált, 2-6. Nem ment a fehérvári fiataloknak, a harmad végén Bíró növelte ötre a két gárda közötti differenciát, 2-7.

Az utolsó harmadban sem változott a játék képe, gólt mégis a beszoruló fehérváriak szereztek, egy kontrát követően Nagy Ákos volt eredményes, 3-7. Lendületbe jött a Titánok, emberelőnyben Skakodub csökkentette háromra a hátrányt, 4-7. Újabb hazai előnyök következtek, de sajnos nem sikerült elég szorossá tenni a végjátékot, az utolsó másodpercekben Salló állította be a végeredményt, 4-8.