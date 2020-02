Jó formában van az Iváncsa

Barátságosnak semmiképpen sem mondható találkozón győzött az Iváncsa KSE a Bicskei TC elleni felkészülési meccsen.

Domján Attila együttese a kezébe is vette az irányítást – a 10. percben vezetéshez is juthattak volna a piros mezesek, de Tóth nagy helyzetben az oldalhálóba lőtte a labdát. A 35. percben borzolódtak a kedélyek: Cseszneki öklelte fel durván Erdőst – a jelenetet követően kisebb tumultus is kialakult a két csapat játékosai és stábtagjai között. A 48. percben aztán Tóth forgatta meg a vendég védelmet, 7 méterről nem tévesztett (1-0), majd egy büntető után megduplázta előnyét az Iváncsa, 2-0.

Feljött a Bicske: A 69. percben 4 méterről, majd a 74. percben 16-ról volt eredményes Varga, ezzel pillanatok alatt egalizáltak a vendégek, 2–2. Az utolsó percekben ismét magukra találtak a kék-sárgák – Domokos a rövid felsőt lőtte ki 7 méterről, ezzel beállította a végeredményt, 3–2.