Jó ebédhez jó focit

Szerdán 12.30-kor ikonikus helyszínen, a tatabányai Grosics-stadionban találkozik a Merkantil Bank Liga NB II két csapata, a Budaörs és az Aqvital FC Csákvár, a MOL Magyar Kupa hetedik fordulójában. A tét a legjobb 32 közé jutás.

Az elmúlt mérkőzésen a két együttes ellenkező utat járt be. A Budaörs kétgólos hátrányból fordított a Nyíregyháza ellen és nyert 3-2-re, így a második helyen állnak az NB II-es bajnokságban a DVSC mögött. Ezzel szemben, hiába vezetett kétszer is a találkozó során az Aqvital a Békéscsaba ellen, Preisinger Sándor csapata kiénekelte a sajtot a Csákvár szájából (3-5), így továbbra is az utolsó helyen szerénykedik.

– Sajnos a jelek szerint fiatal együttesünk nem bírja el azt a nyomást, amely a sikertelenség okozta önbizalomhiány miatt mázsás teherként nehezedik rá – utalt vissza még a Békéscsaba ellen elveszített bajnokira Visinka Ede vezetőedző a klub honlapján. – Hiába játszottunk jól 60 percig, hiába vezettünk kétszer is a dobogón tanyázó lila-fehérek ellen, a két balszerencsés öngól oly mértékben szétzilálta sorainkat, hogy öt perc alatt megvertük saját magunkat. Olyan hibákat követtünk el, melyet az előző idényben vagy a nyári felkészülés alatt sohasem. Hiába vezettünk az utolsó négy bajnokin az ETO és a Kazincbarcika ellen a szünetben, a Doroggal szemben két góllal még a 70. percben is, illetve legutóbb a Békéscsaba ellen kétszer is, egyszer sem tudtuk megőrizni előnyünket, és mindössze egyetlen pontot szereztünk. Hetek óta mondom, kellene végre egy győzelem, s azonnal helyrebillenne a lelkivilágunk. De hol az a megnyugtató siker? – tette fel a kérdést a szakmai vezető.

Az tény, hogy Visinka Ede csapata a bajnoksággal ellentétben a hazai kupaporondon nagyon él. Napra pontosan egy hónappal ezelőtt az NB II-es csapatok közül a legnagyobb különbségű sikert aratták, és 10 gólig meg sem álltak alacsonyabb osztályú ellenfelükkel szemben. A vas megyei Szarvaskend SE elleni 10-1-es győzelemből Vörös Tamás például négy góllal vette ki a részét. Akkor főként a koronavírusos megbetegedések miatt ifistákkal felálló megyei gárdába azóta visszatértek a meghatározó játékosok, így benne van a levegőben a bravúros továbbjutás. Egy szerdai győzelem nagyon sokat jelentene a hullámvölgyben lévő Aqvitálnak. A siker esetén olyan mentális löketet kaphatnának, ami segíthetné őket az oly fontos DEAC elleni hétvégi bajnokin is.

Az is tény, hogy az NB II második helyén tanyázó Budaörs számít a párharc esélyesének, mely Bognár György szakmai igazgató távozása után, immár Márkus Tibor vezérletével is a korábbiakban mutatott gól­erős formáját hozta az elmúlt meccseken. A továbbjutás egy meccsen dől el, amennyiben a rendes játékidő döntetlennel végződik, 2×15 perces hosszabbításra, majd szükség esetén tizenegyesrúgásokra kerül sor. A kupameccset Barna Gábor vezeti, segítői Máyer Gábor és Kiss Balázs lesznek.