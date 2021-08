Jégkockák a tokiói medencében – Kovács Sarolta megérdemelte, hogy dobogóra lépjen

Kovács Saroltát, a vasárnap zárult nyári ötkarikás játékok női öttusaversenyének bronzérmesét köszöntötték a városházán.

A hivatalos köszöntést – a meghívottak mellett, hozzátartozók, drukkerek foglaltak helyet a díszteremben – megelőzően a kis tanácsteremben Cser-Palkovics András polgármester fogadta az újdonsült olimpiai bronzérmest. A városvezető előtt a két országgyűlési képviselő, Törő Gábor és Varga Tamás adott át virágcsokrot a sportolónak, aki ezúttal a fő helyre ült az asztalnál. A medálját többen kézbe vették, majd gyorsan megjegyezték, komoly súlya van. „Az én nyakam beállt tőle a dobogón, de ennél nagyobb bajom ne legyen” – mondta Kovács, majd a Volán szakosztály-igazgatója, Vörös Zsuzsanna megjegyezte, az ő athéni érme jóval kisebb és könnyebb volt.

A polgármester méltatta Kovács Saci tokiói teljesítményét, közölte, ha valaki, akkor a fehérvári sportoló nagyon megérdemelte a sikert, ugyanis három hónappal ezelőtt, egy trombózis miatt a pályafutása is veszélybe került. Azonban elképesztő lelkierővel felkészült az olimpiára, ahol nagyszerűt nyújtott. Nem akadt gyenge száma, mindenben jól teljesített.

– Különleges olimpia volt, nem hasonlítható Londonhoz, illetve Rióhoz. Ezúttal más volt minden. Az edzőtáborban, Tocsigiben gyakorlatilag az utcára nem mehettünk ki, a hotel és az edzések helyszíne között mozoghattunk, az volt a kikapcsolódás, ha a négyszáz méteres futópályán a szabadidőmben sétálhattam. Ezek után érkeztünk Tokióba, a versenyen végre kijött a lépés. Meglepetés természetesen akadt, reggelente a tesztek során nem orrból vettek mintát, hanem köpnünk kellett egy steril üvegcsébe. Végig maszkot kellett hordanunk, a versenyen is, kivéve, amikor egymással küzdöttünk, az igazság az, most nagyon élvezem itthon, hogy kötöttségektől mentesen élhetem a hétköznapjaimat. A japánok mindent megtettek, hogy a körülményekhez képest otthonosan érezzük magunkat, a hatalmas stadionban nagy élmény volt a versenyzés, bár tömött lelátók előtt ez is más lett volna.

Kovácsot a rendkívüli hőség – általában 32 fok, a hőérzet 38 -, valamint a rendkívüli páratartalom nem zavarta különösebben, bár természetesen nem örült neki. Az úszás során a víz is rendkívül meleg volt, amit az önkéntesek igyekeztek hűteni, jégkockákat dobáltak szorgalmasan a medencébe.

– A vívás jól ment, bár néhány tus bennem maradt, a 20 győzelemmel és 15 vereséggel nem voltam elégedetlen, a hatodik helyről vártam a folytatást. Az úszás most is jól sikerült, nem szoktam figyelni a telefonomat, de a következő szám, a lovaglás előtt megnéztem a mobilt, a fehérvári úszóedzőm, Szloboda József hívott. Felvettem, mert ezt egy jelként értékeltem. Elsírta magát, azt mondta, remekül felkészültem, jól fogok szerepelni a folytatásban is. A lovaglással nem volt gond, korábban előfordult, hogy kibabrált velem a négylábú társam, ezúttal minden jól alakult. Mondjuk előzőleg, a bemelegítőpályán elbizonytalanodtam, amikor néhány lépést tettem, majd ügettem, a lovasedzőnek, Sós Attilának odaszóltam. „Ez a ló sánta.” Ő meg rám kiabált, hogy fejezzem be ezt a hülyeséget, olimpián vagyok, ne pánikoljak, minden rendben lesz, nem lehet probléma. Nem is lett. A záró kombi során jól lőttem, fontos volt, hogy magam mögött tartottam az olasz Soterót és a többieket.

A sportoló az elmúlt napokban keveset aludt – a gépen hazafele tervezte, hogy szunyókál, de nem sikerült neki -, reméli, az átállással nem lesz gond, gyorsan visszazökken a korábbi kerékvágásba. Párja, Bálint, valamint a kiskutyája, Barack nagyon hiányzott neki a Japánban töltött két hét során, a hazatérés óta eltelt időt velük töltötte. Hétfőn este – amikor hazaért Fehérvárra a budapesti, BOK-csarnokban tartott hivatalos köszöntésről – a háztömb lakóközössége kedveskedett meglepi bulival, ajándékkal, lufierdővel. A napokban lesz jelenése – köszöntik – a Honvédségnél, ugyanis a Sportszázad tagja, rövidesen pedig rajthoz áll a lengyelországi Drzonkówban, a katonai világbajnokságon.