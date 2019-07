Javulna, rátalálna formájára a Fehérvár FC a Rajna völgyében, no és továbblépne

A továbbjutásért száll harcba a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata az Európa-liga második selejtező körében. Egy gól a Vidi előnye az FC Vaduzzal szemben.

Hogy repülőtéren randevúznak, lassan heti rutin a MOL Fehérvárnál, mert az azt jelenti, hogy állnak még a nemzetközi hadszíntéren. S ezzel nincsenek egyedül. Szerda reggel nem csupán egymást üdvözölték a Vidi játékosai Ferihegyen, de összefutottak a romániai Craiovába – szintén Európa-liga-visszavágóra – induló Budapest Honvéd labdarúgóival is. Nego Loic a régi ismertség okán N’Goggal kávézgatott, míg a fehérváriak ukrán szélsője, Ivan Petrjak honfitársával, a Honvéd légió­sával, Vladiszlav Kulaccsal flangált a magyar légikikötő fényes kövén. Juhász Roland pedig Batik Bencével vesézte ki a magyar csapatok esélyességét az európai porondon.

A MOL Fehérvár FC Stopira meccs elején szerzett góljával verte 1-0-ra a felcsúti odavágón az FC Vaduzt. A győzelem fontos tényező egy párharc során, de az egygólos siker veszélyes is lehet. A Vidi csapatkapitánya bízik a továbbjutásban, holott csupán egyetlenegyszer játszott korábban liechtensteini csapat ellen. 2011 novemberében a válogatott tagjaként volt részese egy 5-0-s sikernek a miniállam nemzeti együttese ellen.

– 37 évesen a memóriám már nem az igazi. Az eredményre még igen, a gólszerzőkre már nem emlékszem – mosolygott a Vidi hátvédje. – Két győztes meccsen már túl vagyok, remélem, hogy hűek maradunk a „három a magyar igazság” elvhez, s most is nyerünk a liechtensteiniek ellen.

Egy kétmeccses párharc során mindig üdvözítő, ha nem kap gólt a csapat. Azonban Juhász Roland szerint sohasem szabad így nekimenni egy mérkőzésnek.

– Mi egyértelműen nyerni szeretnénk. Idegenben is gólt szeretnénk rúgni. Motiválja a csapatot a várt győzelem. Nem gondolom, hogy a hazaiak nekünk rontanak majd az elején. Agresszív játék jellemzi a futballjukat. Abban bízom, hogy az elmúlt héten gyakorolt taktikánk ülni fog, és érvényesül. Vagyunk olyan jó csapat, hogy a mi játékunkról szóljon a mérkőzés, de nem szabad túlzott magabiztossággal pályára lépnünk. A helyzetkialakításban mindenképp javulnunk kell, mert az első meccsen sem volt ebből sok. Ha lesznek helyzeteink, eredményesek leszünk, hiszen ha akad némi lehetőségünk, abból jól szoktunk gazdálkodni. Az elmúlt egy év bizonyítja, hogy az európai porondon is sikerrel jártunk már hasonló párharcokban, élesebb mérkőzéseken. Az európai futballban elengedhetetlen, hogy szervezetten védekezzünk, de most bízom benne, hogy támadásban is többet tudunk felmutatni.

Mélyen védekezünk általában, ebből indul ki a játékunk, ami nem a leglátványosabb, de eredményre vezető. Azonban most nyáron, az új játékrendszer bevezetésével több olyan dolgot gyakoroltunk, ami a támadásokat segíti, s jöttek olyan labdarúgók, akikkel összetettebb lehet a játékunk, és meccs közben is könnyen tudunk váltani. Szervezett csapat a Vaduz, de most magunktól várok többet.

A pályafutása utolsó idényét kezdő Juhász Roland nem számolgatja, hogy még hány meccse van hátra.

– Még ugyanúgy készülök minden találkozóra, hosszú lesz a szezon. Elszánt vagyok, és nagyon motivált.

10 óra után néhány perccel emelkedett el a flaszterről a magyar bajnoki ezüstérmest és kupagyőztest szállító gép, de mivel Liechtensteinben nincs reptér, így a németországi Fried­richshafenbe tartott. A 72 perces út során többen pihentek, zenét hallgattak, vagy aludtak, de volt, aki játékkal múlatta az időt. Stopira például többször fordult segítségért Marko Scsepovicshoz, ha éppen elakadt egy kérdésnél a „Legyen Ön is milliomos”-ban… A nyáron Soroksárról igazolt kapus, Kovács Dániel vaskos könyvbe mélyedt, s olykor kikerekedett szemekkel tanulmányozta a Benjamin Graham által írt Intelligens befektető című mű táblázatait.

– Jövőre szeretnék felvételt nyerni a Közgazdaságtudományi Egyetemre. Fejlesztem magam, sok mindent értek, de van, amit nem. Szeretem tudni, hogyan működik a világ – mesélte a Vidi harmadik számú hálóőre, aki beleáll a kapusok közti versenybe idén.

Fiola Attilára minden bizonnyal nagyobb feladat hárul a csütörtökön 19 órakor kezdődő vaduzi összecsapáson.

A válogatott védőre a kezdőben számít a csupán Géresi Krisztiánt és Paulo Viníciust nélkülöző vezetőedző, Marko Nikolics.

– Továbbjutásért jöttünk, nyerni szeretnénk. Engem az is motivál, hogy továbblépésünk esetén az Eintracht Frankfurttal találkozhatunk. Szeretnénk bebizonyítani, hogy helyünk lehet az Európa-liga csoportkörében. A Vaduz elleni első meccs nem sikerült jóra, javítani akarunk, remélem, hogy jobb játékra leszünk képesek – jelentette ki Fiola Attila, a Vidi védője, miközben felpattant a fehérváriak csapatbuszára, ami aztán Vaduz felé gördült a német, osztrák és svájci hegyeket érintve.

A liechtensteini kupagyőztes FC Vaduz már délután letudta meccsnap előtti edzését. Mario Frick alakulata győzelemmel hangolt a Vidi elleni visszavágóra, a svájci másod­osztály második fordulójában az FC Schaffhausen alakulatát győzte le 2-0-ra, mégpedig két tizenegyesgóllal, melyeket Milan Gajic jegyzett. A Vaduz vezetőedzője négy helyen változtatott a Felcsúton szereplő kezdőcsapatán: Gasser, Göppel, Gajic és Coulibaly bekerült, míg Sülüngöz, Antoniazzi, Prokopic és Schwizer nem jutottak szóhoz.

1500 nézőre számítanak a vaduzi Rheinpark Stadionban, 100 szurkolót várnak Magyarországról. Négy sérültjük, s egy eltiltott játékosuk van.

– A védekezésre helyezzük a fő hangsúlyt,ugyanakkor képesnek tartom a csapatot arra, hogy gólt szerezzen. Fontos, hogy ne kapjunk gólt – fogalmazott Mario Frick, az FC Vaduz vezetőedzője. – Erős ellenféllel játszottunk egy nagyon jó meccset, maradt esélyünk a továbbjutásra. Más lenne a párharc képe, ha a játékvezető megad egy befújható büntetőt. Gyors játékosai vannak a Fehérvárnak, veszélyesek a kontratámadásaik, s nem számítok a magyaroktól most sem más játékra. Negóra, Scsepovicsra és Milanovra kell különösen figyelnünk. Továbbra is a Fehérvár a favorit, de ők itt csak veszíthetnek, mi pedig csak nyerhetünk csütörtök este.

Ezzel nem ért egyet a Vidi szerb trénere, Marko Nikolics.

– Nem futhatunk el az elől, hogy esélyesei vagyunk a párharcnak. De a hazaiaknak is van veszítenivalójuk, hiszen kieshetnek. Ez inkább egyfajta altatás kollégám részéről. Azt mondom: 51 százalékban már mi vagyunk az esélyesebbek – vélekedett Nikolics mester. – Profi munkát kell végeznünk. A Vaduz tulajdonképpen egy svájci profi csapat, nagyon jó játékosokból áll, s nem kaptunk gólt ellenük, ami fontos egy kupameccsen. Maximális koncentrációra lesz szükségünk, hogy továbbjussunk. Magyarországon nem volt helyzete a Vaduznak, de mi sem brillíroztunk. Fő feladatunk, hogy gólt szerezzünk a visszavágón. Keressük még a formánkat, most legyen meg a továbbjutás, majd később éles futballt szeretnék látni mindenkitől. A Vaduz keretében is van minőség, technikailag képzettek, nem szabad nekik sok szabadságot adni. Agresszívabban kell futballoznunk. Két győzelem és egy döntetlen eddig a mérlegünk a szezonban, célunk, hogy javítsunk ezen – mondta a tréner.

A szerda esti edzés előtt csak sejteni lehetett, hogy a Fehérvár FC a Kovácsik – Nego, Juhász, Fiola, Stopira – Nikolov, Pátkai, Hadzic – Huszti, Milanov – Scsepovics kezdő tizeneggyel indul csatába.