Javítottak és győztek az Acélbikák

Az Erste Liga vasárnapi fordulójában a Dunaújvárosi Acélbikák lendületes játékkal múlta felül az eddig veretlen Corona Brasov csapatát.

Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov Wolves 3-2 (0-0, 1-2, 1-0, 1-0)

Dunaújváros, zárt kapuk mögött. V.: Rencz, Pálkövi, Kövesi, Horváth M.

DAB: Hughson – Hruby, Mestyán, Mazurek, Németh P., Odnoga – Kovács B. 1 (1), Pozsár, Azari (1), Philqist 1, Török – Dósa, Lencsés, Dansereau (2), St. Pierre (1), Szappanos 1 – Gebei B., Barna, Gebei G. V.-edző: David Leger

Brasov: Polc – Boriszenko, Dame-Malka 1, Gliga, Klempa, Valchar 1 – Carlson, McFadden, Péter B., Tranca, A. Vasile – Bors, Wilson, Finucci, Gajdó B., Molnár Zs. – Gajdó T., Haraga, Szőcs, N. Vasile. Vezetőedző: Dave MacQueen

Kiállítások: 14, ill. 2 perc

Kapura lövések: 32-52

– Csalódottak voltunk a vereség miatt, bár látszik rajtunk, hogy három hétig nem voltunk jégen, nem foghatjuk csak erre. Elkövettünk pár hibát, ami miatt hátrányba kerültünk, ezeket ki kell javítani – mondta csalódottan Dave Leger, a hazaiak mestere a pénteki, Gyergyó elleni találkozó után.

Ez azonban nem tántorította el az újvárosi drukkereket, akik a város több pontján és a csarnok mellett is sokan szurkoltak kedvenceiknek a kivetítőkön keresztül.

Daniel Nillson hiányzott a regnáló listavezető elleni összecsapásról, hárommeccses eltiltást kapott a mérkőzés után, melyet utólag szabott ki rá a fegyelmi bizottság. Az eltiltást pedig azzal indokolták, hogy a hátvéd Kozma Zsoltot szabálytalanul ütközte le, és ellenfele orra eltörött.

Jól kezdett a DAB, teljesen más mentalitással játszottak az első húsz percben, igen keményen bemelegítve Polc Patrikot. Leginkább Török Viktor volt elemében, aki legalább háromszor is mattolhatta volna a kapust.

Az első szünet után, a 23. percben nagyszerű akció végén Azari Zsolt a jobb oldali kapuvasat találta telibe, a kipattanót David Philqist varrta be a felső sarokba, 1-0. Ezt követően nagy erőket mozgósított a Brassó, és nem kellett sokat várni a Farkasok egyenlítésére sem, Oliver Dama-Malka hajszálpontos lövésből vette be James Hughson ketrecét, 1-1. Kifejezetten izgalmas volt a mérkőzés a továbbiakban is, mindkét kaput folyamatosan veszélyben tartották a csatárok, 12 másodperccel a harmad vége előtt Radim Valchar betalált, ám a bírók csak hosszas videózás adták meg a gólt, 1-2. A 45. percben Louis St. Pierre forintos keresztpassza találta üresen Szappanos Dávidot, a rutinos támadó nem is hibázott, 2-2. Közvetlenül a gól után kettős, majd szimpla emberhátrányba kerültek a Bikák, de a DAB-ot végig meccsben tartó Hughsonnal az élen megúszták ezeket.

Jöhetett a ráadás, amelyből mindössze 28 másodperc telt el, amikor Kovács Bronson iramodott meg, és meg sem állt Polc kapujáig, 3-2.