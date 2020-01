Javítási lehetőség előtt áll a Dunaújvárosi Kohász

A tabellán a 13., az utolsó előtti helyen tanyázó Eubility Group Békéscsabai Előre NKSE csapata érkezik a K&H Női Kézilabda Liga 14. fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA jelenlegi állomáshelyére, a szekszárdi Városi Sport- és Szabadidőközpontba ma 18 órakor.

A legutóbbi játéknapon egygólos vereséget szenvedett a DKKA „hazai pályán” a Váci NKSE együttesétől. Igazán ezen az összecsapáson a védekezéssel volt problémája György László csapatának, hiszen a 36 kapott gól korántsem nevezhető ideálisnak, úgyhogy az ellenfél akcióinak hatástalanítása lesz a legfontosabb feladat ma.

Már csak azért is, mert a pontvadászat 1. fordulójában leginkább csak a megszerzett két pontnak örülhetett a piros-fehér gárda a Viharsarokban, ám a 29-27-es siker egyáltalán nem tükrözte azt, hogy milyen nehézségek árán tudták bezsebelni a győzelmet. A találkozó elején a csabaiak több alkalommal is három-négygólos előnyt harcoltak ki, és a 41. percben jutottak először vezetéshez, ezt követően is csak szenvedések árán, a hajrában gyűrték le ellenfelüket. A Békéscsaba idén eddig két meccsen van túl, az FTC Rail-Cargo és az Érd is közel negyven góllal terhelte meg a hálójukat, míg a lila-fehérek harmincig sem jutottak.