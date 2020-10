Javítani akarnak az előző heti vesztesek

A 9. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosításoknál a vendéglátó csapatok a vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Október 3., szombat, 14.30

Sárbogárd SE (9.)–Főnix FC (6.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – A mögöttünk hagyott hétvége megviselt egy kicsit, a szombati sárosdi mérkőzést minél előbb el szeretném felejteni. Bár furcsán hangzik, hogy 42-43 percig az történt a pályán, amit szerettünk volna. Fegyelmezetten és zártan védekeztünk, ám ezt követően olyan események voltak, amelyeket nem szeretnék részletezni. Persze itt, ezekben mi is hibáztunk. Sajnos a félidő végén, illetve a második játékrész elején három perc alatt kaptunk három gólt, ezt nehezen tudtunk megemészteni és feldolgozni. Onnantól egy felszabadultan játszó Sárosddal találtuk magunkat szembe, akik nagyon jó előre-játékot játszottak. A tetejébe még büntetőt hagytunk ki, kapufát rúgtunk, és szerencsénk sem volt. Ettől függetlenül megérdemelten nyert a vendéglátó csapat, mert a hibáinkat egytől egyig megbüntették. Átbeszéltük ezeket a bakikat, és ezt a mérkőzést végérvényesen lezártuk. Készülünk a Főnix FC ellen, egy lendületes, a focit játszó fiatal csapat érkezik hozzánk, akik jó formában is vannak. Hazai pályán nekünk nem lehet más a célunk, hogy három pontot szerezzünk, és ezért meg is fogunk tenni mindent. Tudjuk azt, hogy nehéz lesz, de akad bőven javítanivaló, és ezt a fiúk is érzik. Komplett a keretünk, menet közben vannak ugyan kisebb sérülések, volt, aki jelezte, hogy csak az edzésen tudja biztosan mondani, hogy játszani fog hétvégén. Mindegy, mert akármilyen összeállításban is játszunk itthon mindenféleképpen a győzelemre kell törekednünk, abban biztos vagyok, hogy a nézők szempontjából látványos mérkőzés lesz.

Bodajk SE (5.)–DUFK (14.)

Kovács Zoltán, a Bodajk SE vezetőedzője: – Kislángon mindig nehéz, ezzel minden megyei első osztályban játszó csapat tisztában van. Mi ráadásul rossz felfogásban játszottunk, főleg az első félidőben. Nem azt csinálta a csapat, amit kértem tőlük, felvettünk egy nyílt sisakos küzdelmet, amelyből az első negyedórában nagyon rosszul jöttünk ki. Folyamatosan rúgta ellenfelünk a szabadrúgásokat, és közelről két pontrúgásból be is találtak. Onnantól kezdve pedig csak kapaszkodtunk, futottunk az eredmény után, és nem tudtunk változtatni. Ismeretlen csapat számunkra a DUFK SE, de a megyei első osztályban senkit nem szabad leírni. Természetesen szeretnénk megnyerni a mérkőzést, de ez mindig az adott formától függ, valamint attól, hogy mennyire tudjuk magunkat túltenni a mögöttünk hagyott hétvégén elszenvedett vereség után. Annak ellenére, hogy megérdemelt volt a Kisláng győzelme fájó volt így kikapni. Vissza kellene találnunk arra az útra, amelyet elkezdtünk főleg hazai pályán. Akkor véleményem szerint meglehet a jó eredmény. Szerdán játszottunk a Mórral, így egy héten belül három mérkőzésen leszünk túl. Az egészen biztos, hogy megterhelő a csapat számára, és a keretünk sem túlságosan széles. Tizenhatan vagyunk most, jelen pillanatban mindenki egészséges.

Október 11., vasárnap, 14.30

Kápolnásnyék (8.)–Mányi TK (15.)

Höltzl Richárd, a TóVill-Kápolnásnyék vezetőedzője: – A mányi csapatot jól ismerjük, hiszen évek óta azonos bajnokságban vagyunk velük, így aztán a két klub kapcsolata kifejezetten jó. Tavaly győzni tudtak ellenünk, most itt a lehetőség, hogy hazai pályán megpróbáljunk visszavágni nekik. Tudjuk jól, hogy a tabella nem tükrözi a valós erőviszonyokat, a mányi csapatatban és a miénkben is jóval több van, mint amit az eddig szerzett pontok és a helyezések mutatnak. Nagyon komolyan készülünk ellenük, ugyanúgy, mint bármelyik ellenfél ellen. Nem lesz könnyű mérkőzés az biztos, de remélem, hogy a játékosaimnak nagy lökést adott az elmúlt fordulóban a listavezető elleni, idegenbeli siker. Sokat tettünk azért a győzelemért az Ikarus-Maroshegy otthonában, nagyon akartuk a sikert, és ez az akarat kell, hogy most is jellemezze majd a csapatomat. A szurkolóinknak is jár a köszönet, hiszen rendre elkísérnek bennünket az idegenbeli találkozókra, bízom benne, hogy vasárnap is sokan buzdítanak majd minket.



Tordas FÉSZ Zrt. (10.)–Sárosd Kronos Sport (2.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ Zrt. vezetőedzője: – Továbbra is kevesen vagyunk, mindössze tizenöt felnőtt játékosom van. Ez azért sok mindent meghatároz, lassanként gyűjtögetjük a pontokat, de egyáltalában nem vagyunk megelégedve. Mányon legutóbb egy nagyon jó ellenfél ellen az utolsó percben tudtuk begyűjteni a három pontot, nem tudni, hogy ez elég lesz-e a Sárosd ellen? Nagyon jó csapat a Sárosd, nyilván szeretnénk nyerni, de tisztában vagyunk azzal, hogy mik a realitások, és ennek a talaján mozgunk. Mindig van két-három sérültünk, akikre nem számíthatok, de már évek óta az ősz mindig nyögvenyelős számunkra, úgyhogy várjuk a tavaszt.

Lajoskomáromi SE (11.)–Martonvásár SK (3.)

Megyeri János, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: – Egyáltalán nem volt vidám az utunk Mórról hazafelé. A nagy különbségű vereségünk oka az, hogy három játékoson kívül a többiek elfelejtettek belépőt venni a mérkőzésre… A Martonvásár csapatával játszottunk a Magyar Kupában, ahol közel 80 percig 3-1-re vezettünk, és a végén az utolsó tíz percben a koncentrációnk elfogyott. Ez büntetőpárbajhoz vezetett. Ellenfelünk szimpatikus, fiatal társaság, akik játsszák a futballt, velük szemben azt a teljesítményt kellene hoznunk, amit Enyingen mutattunk. Fegyelmezett játékra lenne szükségünk, és rá kellene erőltetni az akaratunkat ellenfelünkre. Csak ezzel tudnánk a Martonvásárt megfogni, ezen kívül pedig feltétlenül fontos a megfelelő hozzáállás. Ez hiányzott Móron, és ezúton is szeretnék elnézést kérni a vezetőtől, valamint a szurkolóktól emiatt. Így kizárólag csak javítani tudunk, semmilyen más alternatíva nincsen. Sérültünk folyamatosan van, Varga Ferencre továbbra sem számíthatok, beszakadt a hajlítóizomzata, és azt várjuk hogy teljes mértékben rendbe jöjjön, nem merem kockáztatni a játékát. Nehezen épült fel Posta Levente, de most újból kidőlt a sorból.

Ercsi Kinizsi SE (7.)–Kisláng (13.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Sajnos nagyon kétarcú a csapatunk, sokat számít az, hogy nyolc különböző csapatból érkeztek a fiúk és még nem annyira ismerik egymást. Bár ez nem lehet kifogás, és nem nagyon tudom elfogadni. A Mór, sőt előtte a Lajoskomárom ellen is összeszedetten és szervezetten játszottunk, ennek ellenére Martonvásárra úgy mentünk oda, hogy tudtuk, hogy rangadót fogunk játszani, és mégis igazi szenvedély, és alázat nélküli produkciót nyújtottunk. Hiányoltam az elszántságot pedig ugyan-olyan fontos meccs volt, mint a Mór ellen. Akkor lett volna annak a győzelemnek igazán nagy értéke, ha innen pontot, vagy pontokat tudtunk volna, hazavinni. Nagyon figyelnünk kell vasárnap a Kisláng támadósorára, mert Juhász Márton, Willerding Zsolt és Balogh Zoltán veszélyes játékosok. Annak ellenére, hogy többször vereséget szenvedtünk tudunk gólt, gólokat rúgni itthon, sőt idegenben is. Nagyon bízom abban, hogy hazai pályán fegyelmezett és szervezett védekezés mellett, Reicheld Alex, és Jerzsabek Botond betalálnak, és tudunk dominálni. Csapatkapitányunk, Horváth Balázs megsérült Mór ellen, Martonvásáron sem tudtam játszatni, de kellőképpen tudjuk pótolni, bár nyilván egy kapitány jelenléte fontos lenne a pályán. Rajta kívül azonban mindenki felépült és hadra fogható.

Enying (12.)–Móri SE (4.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Nem is kérdés, sajnos ismét negatív spirálba kerültünk. Legmélyebben a Lajoskomárom elleni hazai mérkőzés elvesztése érintette a játékosokat, és ez a hatás talán még múlt vasárnap, a Főnix FC ellen is érezhető volt. Pedig össze kell szedni magunkat, hiszen egy olyan csapat a következő ellenfél, aki évek óta joggal kacsintgat egy osztállyal feljebb, az NB-s szereplés felé. A Mór igen komoly, nehéz ellenfél, komoly támadósorral. Ők szerezték idén a második legtöbb találatot, de ha jobban megnézzük az adatokat, ők is valamennyi mérkőzésükön kaptak gólt. Mindenképpen szeretnénk jó játékkal némi meglepetést okozni a közönségünknek és persze magunknak. Talán a bizonyítási kényszer súlya most nem nyomja annyira a vállunkat, így felszabadultabban tudunk pályára lépni. Viszont a fejekben rendnek kell lennie, hinnünk kell magunkban. Nem veszíthetjük el a mérkőzést már az öltözőben.

Szabadnapos: Ikarus-Maroshegy