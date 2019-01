Javítanának a helyzetükön

Szokásos szezonvégi értékelését ezúttal is elkészítette rovatunk, megkérdeztük a megyei I. osztályú labdarúgó- együttesek vezetőit, trénereit, hogyan vélekednek az őszi idényről.

14. Baracs – Fehérvári József elnök:

– Amire előzetesen lehetett számítani az erőviszonyok alapján, azt hűen tükrözi a tabella. Az a baj, hogy itt, a megyei labdarúgásban is a pénz dominál. Nagyon szomorú, hogy az amatőr foci is ilyen irányba megy el, és ez már az utánpótlásban is érzékelhető. Kinél milyen anyagi háttér áll rendelkezésre – sajnos ez (is) dönthet a helyezések sorsáról a bajnokságban.

Amikor nyáron a Magyar Kupában jól kezdtünk, azt hittem, hogy egy nagyon stabil középcsapat leszünk, de aztán – számomra megmagyarázhatatlan módon – porszem került a gépezetbe. Az élcsapatok ellen komoly meccseket játszottunk, pontokat szereztünk tőlük, viszont az általunk megítélt könnyebb találkozókon sok pontot hullajtottunk. Nem értem, mi történhetett, éppen ezért most, a téli szünetben leülünk, megbeszéljük és kielemezzük a játékosokkal ennek az okait. Bízom abban, hogy a felkészülésünk nagyon jól sikerül majd, és javítani fogunk a pozíciónkon. Ez a társaság többre hivatott, mint a csalódást keltő 14. hely. A vereségeket, legfőképp azokat a meccseket, amelyeken nagyon rossz játékot produkált a csapat, gyorsan elfelejteném. De volt olyan kilencven perc, például amikor a Mórral 1-1-et játszottunk, vagy a Sárbogárdtól éppen csak 1-0-s vereséget szenvedtünk, ezekre szívesen emlékszem vissza. Persze ki lehet kapni, de amikor mondjuk 6-0-ra vert meg bennünket a Főnix FC hazai környezetben, vagy a Kisláng 3-0-ra, akkor egyáltalán nem láttam a játékosokon azt a tüzet, ami szükséges lett volna.

Ezen a héten kezdjük az alapozást, neveztünk a műfüves bajnokságra. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a téli pontvadászatot, örülök, hogy a szövetség játéklehetőséget biztosít, mert ennél hasznosabb felkészülés nem is nagyon kell egy csapat számára. Biztos, hogy lesznek változások a keretben, de konkrétumokról még nem tudok beszámolni. Nem akarok elébe menni semminek, le fogunk ülni a játékosokkal a hónap folyamán, mivel mi nem fél évre igazoltunk senkit sem. Azt szeretném, hogy azokkal fejezzük be a bajnokságot, akikkel elkezdtük.

15. Enying – Mohai Norbert szakosztályvezető:

– A tavalyi évhez képest mindenképpen erősödött a mezőny, előzetesen úgy véltem, hogy idén lesz legalább öt-hat olyan csapat, amely sokkal jobban teljesít majd, mint az elmúlt kiírásban. Ennek szellemében mi is egy egészen erős felkészülést végeztünk a nyáron, ami érzéseink szerint sikerült is, bár az eredmények nem ezt igazolják. Sőt, az egész féléves teljesítményünk kívánnivalót hagyott maga után. Felkészült együttesekkel találkoztunk, voltak olyan gárdák, amelyek megleptek minket, de előfordult az is, hogy többet vártunk az adott ellenféltől.

Amikor Megyeri Jánost szerződtettük, örültem annak, hogy egy jól felkészült szakember került a csapat élére, akinek a tudása adott ahhoz, hogy a társasággal megfelelő eredményeket érjen el. A felkészültsége azonban nem volt elegendő, egy jó pedagógus kellett volna ezeknek a játékosoknak. Nem jöttek az eredmények, és valószínűleg lelkileg is gödörbe kerültek a srácok, illetve hiányzott az az egység, amivel sikerült volna jobb helyezést kivívni. Mentális problémák adódtak, és akár már az öltözőben eldőlhettek a találkozók.

Ma indul a felkészülés Molnár Ferenc irányításával, aki Siófokról érkezett hozzánk. Már vannak lekötött edzőmeccsek, és mi is részt veszünk a tél folyamán a műfüves bajnokságban.

A keretben nem tudok olyanról, aki elhagyná a csapatot – nem is szeretnénk, ha lenne távozó –, de feltétlenül szükségünk van erősítésekre. Vannak kiszemeltjeink, három-négy komolyabb tudású játékossal nagyobb eséllyel vághatnánk neki a tavasznak.

