Játékban felnőtt az AV19 a Bolzanóhoz, de ez nem elég

Megbosszulták magukat a meccs elejei hibák: a Hydro Fehérvár AV19 kitartóan üldözte a Bolzanót, de Alex Petan triplája sem volt elég. Zsinórban negyedik meccsükön maradtak pont nélkül a mieink az osztrák liga középszakaszában.

Azt lapunknak adott interjújában elismerte Antti Karhula, a fehérváriak vezetőedzője, hogy az offenzív hoki az erőssége és van még lemaradása védekezésben. Félreértés ne essék, semmit nem akarunk elporolni a csapatot történelmi magasságokba repítő finn szakemberen, de tény és való, hogy mostanában hátul akadnak gondjai az AV19-nek, és ha ez meddő támadójátékkal párosul, mint a pénteki meccs legelején… Ennek eredménye egy gyors kapott gól volt, az első harmad derekára pedig meg is duplázta előnyét a Bolzano, 0-2. Az olaszok letámadtak, igyekeztek megzavarni a házigazdákat, akik egy büntetőt is összehoztak a vendégeknek. Abban reménykedhettünk, hogy fordulópontnak bizonyul Janus Jaroslav védése, amellyel kifogta Dustin Gazley rávezetését. A remény közel állt az igazságoz, mert 2 perccel a dudaszó előtt Anze Kuralt révén jött a szépítő találat, 1-2!

Az első szünetben összekapták magukat a házigazdák, többnyire uralták a második harmadot, de a Bolzano az AV19 korábbi szerepébe lépett: jó helyzetkihasználással jégkorongozott, ám (!) a házigazdák nem hagyták magukat. Ebből pedig gólgazdag húsz perc jött ki. Egy vendég kapáslövés gyorsan beakadt takarásból, 1-3. Ez sem törte össze Erdélyéket, aminek meg is lett az eredménye, Szabó Dani remek emberelőnyös góljával megint felzárkóztak közte egyre, 2-3. A gond megint ugyanaz volt, mint a harmad elején: ismét betalált a Bolzano, és erre még rá is kontrázott, 2-5. Antti Karhula kapust is cserélt, a sérüléséből felépülő Kornakker Dániel torlaszolta el a ketrecet. A másik oldalon lévő „barikádot” ismét sikerült áttörni, de nem volt hosszú életű közte kettő, 3-6. Sebaj, gondolták ismét Háriék! Alexander Petan másodszor is felhozta mínusz kettőre az AV19-et, majd ezen az estén a harmadik gólját is beverte (utóbbi igazi mestermű volt, nem csak a „hármas”), 5-6. Üres kapuval ment a Fehérvár a véghajrában, de ezúttal is a Bolzano örülhetett, amely megerősítette első helyét a középszakaszban, az AV19 maradt az ötödik.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19–Bolzano Foxes 5-6 (1-2, 2-4, 2-0)

Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Smetana, Hronsky, Gatol, Konc.

Fehérvár AV19: Janus (Kornakker) – Campbell (2), Szabó B. (1), Kuralt 1 (1), Hári (1), Kähkönen – Horváth M., Caruso, Petan 3, Bartalis (3), Erdély – Szabó D. 1 (1), Gegier, Sárpátki, Sarauer, Mihály – Szita, Lahti. Vezetőedző: Antti Karhula.

Vienna: Irving – Plastino, Pietroniro, Miceli 1 (1), Bernard 1, Halmo – Di Perna (1), Robertson (1), Gazley, Findlay (1), Frank – Tauferer, Fournier, Insam (3), Bardaro 2 (1), Giliati 2 (1) – Pitschieler, Frigo. Vezetőedző: Greg Ireland.

Kiállítások: 38, ill. 14 perc

Kapura lövések: 32-35