Jár a taps, de az Újpest jutott tovább

A koronavírus-járvány a MOL Magyar Kupa forgatókönyvét is átírta, a főtábla első fordulójából hét mérkőzést nem lehetett lejátszani a csapatoknál történt megbetegedések miatt, köztük az NB III-ban szereplő Ivácsa KSE és az élvonalban játszó Újpest összecsapását.

Abszolút telt ház fogadta az OTP Bank Ligában vitézkedő lila-fehéreket az iváncsai sportpályán. Hatalmas készülődés előzte meg az összecsapást, így nem véletlen, hogy sokan kilátogattak a mérkőzésre. A körülbelül 400 néző, amelyből csupán egy tucat lehetett újpesti, jó hangulatot teremtett. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy ott volt a falu apraja-nagyja, az iváncsai futballszeretők színe-java, hogy buzdítsák fiaikat.

Találkoztunk hazai mezben pompázó szimpatizánsokkal a legkisebbektől a legnagyobbakig. Természetesen előkerültek a dobok és a szurkolói rigmusok is. Hálás volt a hazai közönség minden egyes jó szerelésért, megmozdulásért.

Domján Attila tanítványai pedig viszonzásul szívüket-lelküket kitették a pályára és hajtottak az utolsó erejükig. Az első félidő feléig a fővárosiaknak momentumuk sem volt, csak ímmel-ámmal jutottak el az iváncsai kapuig, míg a hazaiak az első perctől kezdve igyekeztek kiszolgálni a kilátogatókat. Többen a szurkolók közül előbb abbahagyták a napi teendőiket, de akadtak olyan fanatikusok is, akik szabadnapot vettek ki, hogy ott lehessenek a mérkőzésen.

Hazai rohamokkal kezdődött a mérkőzés: szögleteket végezhettek el, valamint Hujber Tamás, Suszter László és Csaba Dániel révén többször lövésekig is eljutottak. Emellett a középpálya és a védelem is stabilan állt a lábán, jól állta a sarat az Iváncsa. Ekkor benne volt a levegőben, hogy az akarat diadalaként előbb-utóbb megszülethet a hőn áhított hazai találat, ám épp az ellenkező történt. A vendégek egy ártatlannak tűnő szabadrúgásból szerezték meg a vezetést a 29. percben: Szakály Péter tekerte be pazarul a labdát Perosevicnek, aki közvetlen közelről a hálóba bombázott, 0-1!

A hazaiak azonban nem adták fel, leszegett fejjel igyekeztek továbbra is lendületben maradni. A 35. percben közel járt a gólhoz az Iváncsa: egy szabadrúgást követően hatalmas kavarodás alakult ki az újpesti 16-oson belül, ekkor a szurkolók egy emberként pattantak fel és próbálták valahogy beszurkolni az egyenlítő találatot, ám a vendégek az utolsó pillanatban tisztázni tudtak. Kár érte, mert ez lehetett volna a slusszpoén az első játékrész végére.

A szünet után aztán teljesen más felfogásban léptek a fővárosiak pályára. Egyszerűen egy másik sebességi fokozatba kapcsoltak a játékrész elején. Érezhető volt, hogy hamar dűlőre akarják vinni a dolgot és lezárni a továbbjutást kérdését, mielőtt túl késő lenne és az iváncsaiak meglepik őket. Jöttek is futószalagon a helyzetek, majd a gól és a gólok is sajnos. Néhány perc alatt kétszer is kapitulált a hazai védelem. Sakk-mattra kijátszották mindkét találatot, amelyeket Beridze Giorgi értékesített. Innentől pedig már csak az volt a kérdés, hogy összejöhet-e a becsületgól? Szó se róla mentek is elszántan az iváncsaiak, mindent megtettek. A zárt védekezést is feladva többször kinyíltak, amit a vendégek kontrákkal kontrákkal próbáltak operálni. Egy ilyen elfutásból aztán Szakály Péter büntetett és négy gólossá növelte a lila-fehér előnyt az utolsó 20 percre. A legnagyobb hazai lehetőség a csereként beállt Tóth Zoltán nevéhez fűződött, aki ügyesen futott el a bal oldalon és cselezte magát lövőhelyzetig, de hatalmas bombáját Pajovic bravúrral hárította.

A vége 0-4 lett, de le a kalappal a fejér megyei csapat, illetve a szurkolói előtt, akik a hármas sípszó után megtapsolták mindkét együttest és Szép volt fiúk rigmussal búcsúztatták az övéiket a Magyar Kupából, melynek legjobb 64 csapata közé tehát az Újpest jutott.