Január 26-án folytatódik a férfivízilabda OB I/B osztályú országos bajnokság a Fehérvár VSE számára

A tabellán utolsó előtti, kilencedik helyen álló koronázóvárosiak továbbra is számolhatnak Albert Barnabás góljaival.

Mindössze egy győzelmet és kilenc vereséget számlál a OB I/B-s férfi-vízilabdabajnokság újonca, a Fehérvár VSE. Gyöngyösi János alakulatánál ettől függetlenül nincs pánikhangulat, főleg, ha a tízcsapatos pontvadászat kilencedik pozíciójában telelő együttesnél olyan játékosok riogatják ez ellenfeleket, mint a rutinos rókának számító Ágner Zoltán vagy a liga egyik leghatékonyabb „mesterlövésze”, Albert Barnabás. Utóbbi több alkalommal is célpontja volt már a hazai és külföldi élvonalban szereplő kluboknak egyaránt.

– Továbbra is jól érzem magam Székesfehérváron, hosszú távra tervezek az egyesületnél – mondta megkeresésünkre a góllövőlistán 38 találattal második helyen álló Albert. – A tabella egy kicsit csalóka, ugyanis számos mérkőzésünket a végjátékban veszítettük el, ennek köszönhetően vagyunk ott, ahol vagyunk.

Tavaly életem első szezonját húztam le a OB II-ben, így van összehasonlítási alapom a három legmagasabb osztályt illetően. Egyre több a jó játékos ezen a szinten is, sőt, külföldről is érkeznek vízilabdázók. Velünk kapcsolatban arról tudok beszámolni, hogy Kiss Gyula sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így tőle elköszönt a vezetőség. Erősítésként viszont – hiányposztra – érkezett a balkezes Varga Márk, aki Egerből teszi át a székhelyét. Látszik rajtunk a fejlődés, a nagy múltú Kaposvár például csak az utolsó pillanatban, egy szabálytalan góllal tudott legyőzni minket. A felkészülés kellős közepén vagyunk, szerdánként edzőmeccseket vívunk, hétvégente pedig egy téli kupán veszünk részt. Sok a helyi, tehetséges fiatal az egyesületnél, néhányan a felnőttek között is bemutatkoztak már. Úgy gondolom, a segítségükkel kiharcolhatjuk a biztos bennmaradást.