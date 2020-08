Janota ismét címet védett

Mint azt már évek óta sokan megszokhatták, a nemzeti ünnepen a futás szerelmesei a Bence-hegyen gyülekeznek, és egymás után döntik meg a Kaufer Tamás által szervezett Rock and Roll Futáson a különböző távok csúcsait.

Lassan már hagyományossá válik, hogy iszonyatos melegben állnak rajthoz a versenyzők, nem történt ez másként az idei, immár hatodik alkalommal életre hívott megmérettetésen sem. Nem véletlen, hogy egy kör alatt két frissítés történt, és igen nagy keletje volt a jégnek. Minden versenyzőnek kiemelkedőt kellett küzdenie ezen az amúgy embert próbáló, gyilkos versenyen. Gyerekek számára rendezett futam nagy létszámú volt, a debütáló Anyós-futamra elsőre ketten neveztek.

Idén a Bence-hegy királya címet és az ezzel járó koronát Janota Zoltán megvédte, aki 1.27.36-os idővel szakította át a célszalagot a 21 kilométeres táv végén. Mögötte Pintér Tibor és Balogh Ferenc zártak. A hölgyeknél Hódi Zsuzsa lett a királynő, az „udvarhölgyek” pedig Szendrei Szabó Kinga Kiss Adrienn.

5 kilométeren a férfiak mezőnyében Fónai Gábor, míg a nőknél Deák Melinda győzött. 15 kilométeren Gorzai Istváné, illetve Gyebnár Éváé lett a dicsőség.

– Maximálisan meg vagyok elégedve, az időjárást optimálisnak nevezném, bár meleg volt, de tapasztaltunk már ennél durvábbat is. Most először próbáltuk ki a jeges frissítést, amelynek nagy keletje volt. Örülök annak, hogy három csapat is képviseltette magát, a Székesfehérvári Family Tri, Maccabi VAC Fehérvár, és a Suhanj Alapítvány Budapest versenyzői. A gyerekek létszáma meghaladta a vártat, összesen 50-en vettek részt. – mondta Kaufer Tamás.