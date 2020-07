Izgatottan várja már a bemutatkozást

Sanja Dabevskára a beálló pozíciójában számíthat Vágó Attila, a DKKA vezetőedzője. Az áprilisban 24. életévét betöltő hússzoros észak-macedón válogatott játékos a maximumra törekszik, és ezt bizonyítani akarja a piros-fehérék szurkolóinak is.

A nyár folyamán jelentősen átalakuló Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabdacsapatának új beállósa, Sanja Dabevska jelenleg még nem tud társaival együtt készülni: ugyan az észak-macedón játékos koronavírustesztje negatív lett, de a járványprotokoll szerint kéthetes karanténba kellett vonulnia, és lakásában sporteszközök segítségével próbálja magát szinten tartani, illetve formába hozni. A jövő héttől azonban már semmi akadálya nem lesz annak, hogy csatlakozzon új társaihoz.

– Szülővárosomban, Gostivarban kezdtem el kézilabdázni tizenegy évesen. Három évvel később a fővárosi Metalurg Skopje igazolt le, és itt folytattam a tanulmányaimat is. Miközben a Skopjéban játszottam, bekerültem a korosztályos macedón válogatottba, illetve később a felnőttek között is bemutatkozhattam. Eddig húsz alkalommal szerepeltem a felnőtt válogatottban, és hatvan gól van a nevem mellett. – fogalmazott a játékos az újvárosi egyesület honlapján.

Nem először játszik idegenben, már az előző szezonban kipróbálta magát légiósként, méghozzá Görögországban.

– Korábbi csapatommal, a ZRK Kumanovóval egy barátságos meccset játszottunk a görög O.F.N. Ionias-szal, a meccs után maga a klub elnöke jött oda hozzám, és szegezte nekem a kérdést, nem akarok-e az ő csapatukban játszani? Szeretem a kihívásokat, és igent mondtam, természetesen az ajánlat is jó volt. Szeretnék tovább fejlődni, ezért is örültem a DKKA megkeresésének, hiszen a magyar bajnokság az egyik legerősebb. Úgy vélem ez a váltás előrébb viszi a karrierem, jobban láthatóvá tesz a kézilabdatérképen, és ez közelebb visz a célomhoz, hogy a Bajnokok Ligájában játszhassak.

Természetesen rendkívül büszke arra, hogy sikereket ért el az utóbbi években.

– Szerencsére fiatal korom ellenére sok sikerélmény ért már. Ötszörös macedón bajnok és kétszeres kupagyőztes vagyok. A Metalurg Skopje csapatával a Challenge Kupában is szép sikereket értünk el nemzetközi szinten. De ha ki kell emelnem egy sikert, akkor a legutóbbi kupagyőzelmem a legkedvesebb számomra, melyet már a Kumanovo együttesével értem el. Ők nagyon hosszú böjt után értek el kupagyőzelmet, így hatalmas volt az ünneplés.

Kulcsemberként számítanak rá, és igencsak fontos pozícióban játszik, melyhez nemcsak erőre, hanem kitartásra is szükség van.

– Fizikális játékos vagyok, de ezt a posztom megköveteli. A hétméteresek a specialitásaim, sokat kiharcolok, és szívesen el is vállalom őket. Ami a mentális értékeket illeti, minden meccsen a maximumot adom, nehéz helyzetekben is koncentrált tudok maradni, ami fontos. Szeretem, és úgy érzem, tudom is motiválni a társaimat, néha egészen extázisba tudok kerülni.