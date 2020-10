Itt az első hármas – Először nyert a szezonban hazai pályán az AV19

Először nyert a szezonban hazai pályán a Volán, amely végig vezetve, magabiztosan 3-1-re győzte le a Linz csapatát. Már a meccs elején előnybe került a házigazda, amely az utolsó játékrészben három góllal is vezetett. Kornakker Dánielnek nagy szerepe volt abban, hogy a vendégek nem tudtak feljebb zárkózni. A tabella hetedik helyére léptek előre Erdély Csanádék.

A házigazdák a gyenge szériában lévő, sorozatban három zakóba belenéző Linz ellen igyekeztek megszerezni első hazai diadalukat.

A vendégek kezdtek aktívabban, a Fehérvár azonban jól operált az ellentámadásokkal és kevesebb mint öt perc után egy klasszis kontrából megszerezte a vezetést: Mihály Ákos remek passzából Sárpátki Tamás talált be.

A Fehérvár állta a megpróbáltatásokat, pedig Kornakker kapust még fejtájékon is lőtték az osztrákok. Nem emiatt, de egyszer átjutott a magyar hálóőr alatt-mellett a korong, a gólvonalon táncoló pakkot Mihály Ákos vágta ki. A harmad végén erősödött a Linz fölénye, de sikerült megőriznie a vezetést a hazai együttesnek.

Persze a lényeg, hogy a végelszámolásnál is legyen meg az előny – ezt kénytelenek voltunk a péntek esti Dornbirn elleni derbin is megtanulni. Akkor a középső harmadban már éledeztek a vendégek, a Linzről viszont ez nem volt feltétlenül elmondható. Átlagos tempóban csorogtak az események, a harmad feléhez közeledve kezdett élénkülni a meccs. Egy eladott korong után Anze Kuralt került nagy ziccerbe, de nem sikerült eltalálnia a kaput. Hargrove-nak már igen, de ekkor sem született meg a második hazai gól. De legalább lendületbe jöttek a házigazdák! Védekezésben azonban egy nagy hibát követtek el, de az eladott korongból az ellenfél sem talált be.

Meg emberelőnyből sem, sőt kétszer meg tudta őket kontrázni a Volán. A következő vendégfórnál már teljesen beszorult a hazai csapat, de Kornakker mindent kivédett!

Az idő a Fehérvár ellen dolgozott, mivel ezúttal is foghíjas kerettel kényszerült nekivágni a derbinek, míg a Linz a korábbi ellenfelekhez hasonlóan normál hosszúságú kispaddal gazdálkodhatott.

A harmadik húsz perc elején megítélt emberelőnyök azonban nagyon jól jöttek, ekkor eldöntötte a meccset a Fehérvár. Több mint egy percig öt a három ellen támadhatott a Volán. Mindjárt két hazai gól is esett: a 45. percben Petan kékről leadott lövése még kipattant Kikcert kapusról, Colton Hargrove azonban közelről a ketrecbe talált!

Mindösszesen fél percet kellett várni az újabb találatra: ekkor Erdély Csanád ütött a hálóba egy lecsorgó korongot. 3-0!

Az osztrákok kénytelenek voltak gyorsítani, a negyedik emberelőnyüket pedig négy és fél perccel a meccs vége előtt már gólra váltották.

A Volán akár visszaállíthatta volna a közte hármat, mivel a hajrában lehozták a vendégek Kickert kapust, ugyanakkor védekezésben is észnél kellett lenniük.

A győzelemnek köszönhetően a Volán feljött a tabella hetedik helyére.