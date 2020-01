Ismét zúgott az Ördögkatlan

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) 34. fordulójában Michael Ouzas shutoutjának is köszönhetően aratott december 8-a óta először hazai győzelmet a Hydro Fehérvár AV19.

Alaposan bekezdett a Fehérvár, a Kóger–Sarauer–Erdély sor két nagy helyzetet alakított ki, majd a betegségből visszatérő Andrew Yogan ugorhatott ki egy szerzett koronggal, aminél Dominik Groh jó ütemű kinyúlása kellett a védéshez. A kontrákra építő csehek sem tétlenkedtek, a 47(!) pontnál járó Anthony Lucianit akasztotta Mike Caruso ziccerben, a játékvezető pedig azonnal büntetőlövést ítélt, amelyet Ouzas hárította szépen a mamuttal. Reisz Áron vette észre szemfülesen a kiugrásra kész Szabó Krisztiánt, védője viszont az utolsó pillanatban felkapta a fehérvári csatár ütőjét, hatástalanítva a próbálkozást. Mindkét kapu veszélyben forgott, Stipsicz korongvesztése után Tomas Svoboda tört Ouzas ketrecére.

A játékrész feléhez érve az első kiállítás is megszületett, Jakub Stehlik volt kénytelen elhagyni a jeget. Nem tartott sokáig azonban a fehérvári fór, 50 másodperc elteltével Felix Girardnak kellett vendéghelyzetben szabálytalankodnia, így ő is a büntetőpadra kényszerült. Egyik fél sem tudta növelni góljainak számát a speciális egységek révén, a hazaiak viszont újabb lehetőséghez jutottak: Michal Gago buktatta Buseniust. Az előzőnél sokkal jobban járatta a korongot a Volán, Sarauer fordulás után centerezett, Yogan viszont centikkel a mondhatni üres rövid oldal mellé tüzelt. Már egyenlő létszámnál voltak a felek, amikor Mikko Lehtonen lőtt passzába ért bele ismét Yogan, de ez a helyzet is kihasználatlanul maradt. A játékrész utolsó két perce a vendégekről szólt, Ouzas viszont nem zökkent ki a számára eseménytelenebb percek után, és mindent védett – egyszer pedig a vas is kisegítette a Fehérvárt.

Ouzas-bravúrral indult a folytatás, majd Szita túlzottan durva leütközéséért Ondrej Miklis kapott két percet. Egy szép háromszögezés során Sarauer–Girard–Erdély volt a korong útja, a magyar csatár viszont fölé bombázott. Matej Cesik előtt is nyílt az ajtó, a célzással viszont továbbra is hadilábon állt a Volán, a 63 másodperces kettős előny sem hozta meg a várva várt fehérvári találatot. Alighogy ez a szurkolók fején is átsuhant, Anze Kuralt megszerezte a vezetést csapatának: ő tette vissza a korongot Lehtonennek, az ő lövését védte Groh, a kipattanót viszont már beverte a szlovén támadó, 1-0.

Jót tett lélektanilag az első gól, egy perccel később a második is megérkezett: újabb ember­előny során Stipsicz kapáslövése után Reisz Áron volt eredményes kipattanóból – és még csak öt perc telt el a harmadból, 2-0. Elkapta a fonalat a hazai gárda, valósággal záporoztak a lövések a megroggyant znojmóiak kapujára. A játék képén Sárpátki Tamás 33. percben esedékes kiállítása változtatott, szervezett védekezéssel viszont sikerült tartani az eredményt. Legvégül pedig Michael Ouzas a forduló védését bemutatva, vetődve hárította Svoboda lövését.

Ahogy útjára indult a korong, már fel is harsant a „Repül a bálna” kezdetű nóta, miután Erdély egy határozott csuklómozdulattal kilőtte a rövid felsőt, 3-0. Teltek-múltak a percek, azonban továbbra sem volt átütőerő a vendégek játékában, a hazaiak pedig masszívan, zártan védekezve, no meg a kiváló formában védő Ouzas-szal a hátuk mögött őrizték előnyüket. A legjobb védekezés a támadás elvét követve az 54. percben Campbell lépett fel egy támadással, a védő csuklólövése pedig a Szabó Krisztián takarása mögül nézelődő Groh kapujába csapódott, végképp eldöntve a mérkőzést, 4-0. Emberhátrányban Erdély passza után Sarauer lőhetett volna, ám ráütöttek a kezére, jöhetett tehát egy hazai büntető, viszont ez is kimaradt. Ennyi baj legyen, mondhatják a fehérvári szurkolók, a magabiztos győzelmet arató, 8. helyre fellépő Volán pedig vasárnap, Linzben szerezhet újabb pontokat.