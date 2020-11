Ismét zöldbe öltözött

A szezon legnagyobb presztízsű klubversenye (Pannonia Masters) zajlott a hétvégén az alcsúti Pannonia Golf & Country Clubban. Az amerikai profi meghívásos torna (US Masters) mintájára életre hívott versenyen, rangjához méltón, kétnapos stroke play során dőlt el, kik az idei év legjobbjai.

Le a kalappal a szervezők és a bírók előtt, mivel korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy késő ősszel, Szent András havában kétnapos komoly golftornát rendezzenek. Az átgondolt startlistának és a játéktempó betartásának köszönhetően még sötétedés előtt sikerült befejezni mindkét körben a játékot.

A vírushelyzet miatt ugyan valamivel kisebb érdeklődés kísérte az eseményt, mint tavaly, így is 48-an szálltak harcba a klub legendás zöld zakójáért, klubbajnoki címéért.

Az első napot követően a hölgyek mezőnyében minimális előnyre tett szert a junior korú Sántha Laura a többszörös golfbajnok, Batta Krisztinával szemben, ám a zárónapon fordult a kocka: a rutin felülmúlta a fiatalságot, így a szeniorok kiválósága, Batta ülhetett ismét a Masters trónjára. A klubbajnoki címet és a címmel járó zöld zakót immáron nyolcadszorra nyerte el a nemrég születésnapját ünneplő bajnoknő. Lassan már külön gardróbszobát kell nyitnia a különleges kabátoknak.

– Ki is ment a fejemből, hányadik lehet, viszont az új zöld zakó jobban inspirált. Hát ugye nőből vagyok, egy új ruhadarab mindig jól jön! – mondta viccesen a győztes.

Női dobogó:

1. Batta Krisztina +10 (79, 75)

2. Sántha Laura +17 (78, 83)

3. Kiss Polett +23 (85, 82)

A férfiak mezőnyében az első nap a lehető legszorosabb csatát hozta, már ami a dobogó második és harmadik fokát illeti. Az élen álló fiatal titán, Somogyi Bence ugyanis szenzációs játékának köszönhetően megnyugtató előnyre tett szert riválisaival szemben, sőt meg is tartotta, borsot törve ezzel a nagyok orra alá. Köztük volt a legnagyobb favorit, az ötszörös junior bajnok Závaczki Bálint is, akinek így meg kellett elégednie a bronzéremmel, hiszen nagy meglepetésre a második helyre még a Digi Sport kommentátora, Rádonyi „Csicsó” Kristóf is befurakodott.

Férfidobogó:

1. Somogyi Bence +1 (71, 74)

2. Rádonyi Kristóf +4 (76, 72)

3. Závaczki Bálint +5 (75, 74)

Izgalmasan alakult tehát a Pannonia Masters, amivel gyakorlatilag a rendhagyó hazai golfszezon véget ért.