Ismét Sóstón bizonyíthattak a gyerekek

A Vidi két emblematikus figurájának állított emléket a múlt hétvégén megrendezett labdarúgótornával.

Wollek Tibornak, a Videoton legendás játékosának az emléke előtt tisztelegtek a csapatok az U10-es korosztály számára kiírt kupán. A megmérettetésen nyolc együttes indult, a házigazda fehérváriak két gárdát is neveztek, míg rajtuk kívül a PMFC, az MTK, a Vasas Kubala Akadémia, az UTE, a Ferencváros, valamint a Budapest Honvéd is jelen volt.

A körmérkőzéses rendszerben lebonyolított torna élén a Mol Vidi FC Fehér csapata végzett, a Vasas Kubala Akadémiát és a Ferencvárost megelőzve. A legjobb játékos Korponai Ábel (Mol Vidi FC Piros), a legjobb kapus Németh Zsombor (Mol Vidi FC Fehér), míg a gólkirály Dobrai Bence (Ferencváros) lett.

U11-es korosztályban az UEFA Kupa-döntőben is eredményes, 41 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt szélsőre, Májer Lajosra emlékeztek. Az U10-esekhez hasonlóan itt is nyolc egyesület versengett, de a Budapest Honvéd helyére itt a Győri ETO érkezett. A dobogó legfelső fokára végül az MTK léphetett, a Vasas Kubala Akadémia és az UTE előtt. A különdíjasok versenyében a legjobb játékost és a gólkirályt is az MTK adta, Konkoly Patrik és Zubor Ádám személyében, míg a legjobb kapus Demeter Máriusz lett a Mol Vidi FC Piros brigádjából.