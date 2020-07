Ismét rúgták a labdát a fiúk a fehérvári lakótelepen

Ahogy a korábbi években mindig, ezúttal is összejöttek a régi játékostársak a lakótelepen. Ugyanúgy rúgták a bőrt a tűző napon, ahogy anno gyerekfejjel.

Immár tizenkettedik alkalommal, ezúttal is a forró betonon kergették a labdát a Mancz János utcában és a közvetlen környékén felnőtt, a focit imádó koronázóvárosi gyerekek.

Az egykori kétszeres válogatott csatár, Tiber László, valamint 1998 nyarán NB I.-es gólkirályi címet szerző nagyobbik fia, Tiber Krisztián verbuválta össze ismét az egykori játszótársakat, a pirosak és a fehérek kétszer húsz percet fociztak, a pirosak aranygóllal nyertek 6-5-re, az egykori bal oldali védő, Hajnal László találatával. A meccs legeredményesebbje a fehéreknél szereplő Tiber Krisztián lett, aki háromszor vette be Gödri Ferenc kapuját, de ez sem volt elég a sikerhez.

A kezdés előtt édesapja köszöntötte a megjelenteket, a város egészségügyi és sporttanácsnoka, Östör Annamária társaságában. Az egykori gólvágó megköszönte, hogy a fiúk ismét szakítottak időt a találkozásra, a közös labdázásra. Megemlékeztek az elhunytakról, idősb Lukács Lászlóról, Bobory Béláról és Balogh Mihályról, mindhárom egykori sportember gyerekei vették birtokba a pályát először, még a nyolcvanas évek elején. Balogh Mihály fia és unokája ezúttal is játszott, valamint most is pályára léptek olyan labdarúgók, akik később élvonalbeli karriert futottak be. Ismét ott volt a 80. életévét nemrégiben betöltő, egyszeres válogatott támadó, az évtizedek óta lakótelepen élő Fister Ferenc, aki az Alba Volán Sportklub elnöke, Tóth István társaságában figyelte az eseményeket a pálya szélén. Ahogy a korábbi években, ezúttal is akadt más sportágból érkező vendég, az Alba FKC korábbi kézilabdázója, Pádár Margó, valamint nővére, a játékosként Párduc becenévvel illetett Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes beálló, Pádár Ildikó is szurkolt a fiúknak.

– Akadnak közöttünk, akik ma is a telepen élnek. A többség elkerült innen, de a szülők maradtak. Először 2009 nyarán került sor a rendezvényre, amit azóta minden évben megismétlünk. Az idő múlik, amikor ismét életre hívtuk ezt az örömfocit, én 36 éves voltam, rövidesen 48 leszek. Akadnak társak, akik már ötven felett járnak, a régi trükköket még be tudjuk mutatni, igaz, lassabban – közli Tiber Krisztián.

A korábbi években mindig júniusban találkoztak, döntően a hónap végén, ezúttal júliusra került az időpont, a vírusjárvány miatt.

„Természetesen megkérdeztem a srácokat, kihagyjuk az idei találkozást, vagy sem, egyöntetűen az volt a válasz, ha a körülmények megengedik, focizzunk. Örülök, hogy megint sokan eljöttek a régi brigádból.”