Ismét ringbe szállnak

Március közepén zárta kapuit a fehérvári bokszterem, hétfőtől ismét zuhognak a pofonok a Bátky Zsigmond utcai létesítményben.

Kiliti Ferenc és öccse, Kiliti Tamás három éve alapította a Videoton Boksz Clubot, mindketten a fehérvári focicsapat ősszurkolói. Eredeti céljuk szabadidős egyesület létrehozása volt Vadásztölténygyári Vasas néven, ám a dolog komolyabbra fordult.

– Az öcsém versenyszerűen kezdett bunyózni, ahogy múltak a hónapok, a létszámunk egyre nőtt. A kezdeteknél mindössze 5-6 fő öklözött, most már bőven száz feletti a létszámunk, negyven gyerekkel foglalkozunk, mindig jönnek újak, akik érdeklődnek a sportág iránt – mondja a klub alapítója és vezetőedzője, Kiliti Ferenc. Az öcsém első versenyén még gyerekként indult, aztán másfelé sodorta az élet, két éve ismét komolyabban kesztyűzik, a 2018-as amatőr magyar bajnokságon harmadik lett Budapesten az 56 kg-osok mezőnyében. Ez volt az egyesület első sikere, akkoriban nálunk sportolt Nagy Angéla is, aki ugyanitt ezüstérmes lett, nagy csatában kapott ki a döntőben. Angi az ob után befejezte pályafutását, pedig bekerült a válogatottba, ám döntött, felhagy az ökölvívással. Most is vannak tehetséges gyerekeink, öt fiúval kiemelten foglalkozunk, figyelünk a menedzselésükre, nem kapkodunk el semmit. A 14 éves Juhász Botond, Hederics László és Kállai Kristóf, a 13 esztendős Panka Dominik és a 15 éves Rózsa Márk szintén tehetséges. Ők a kiemelt csoport tagjai, akikben komoly lehetőségek rejlenek, tehetségesek, ha szorgalmuk a későbbiekben is megmarad, sokra vihetik még az ökölvívásban.

A vidisek a vírusjárvány kezdetén az elsők között léptek, bezárták a termet, edzésekre nem került sor.

– Otthoni szorgalmi feladatokat kaptak, döntően futás szerepelt a programban, néhányan otthon végeztek alap-erősítőgyakorlatokat, fekvőtámaszokat, homorítást, hasprést, guggolást. A futást egyénileg bárhol meg lehetett oldani, Fehérváron a Palotavárosi tavaknál, többen a környező településekről járnak hozzánk, nekik sem okozott gondot, hogy néhány kilométert leküzdjenek az otthonuk közelében.

Kiliti Ferenc megjegyzi, nagy öröm, hogy hétfőn megkezdhették a tréningeket, egyelőre kis csoportokban. A hét első napján reggel 5.30-kor nyitott a terem, az első tréningen Kiliti Tamás vett részt néhány, hobbiszinten sportoló társával.

– Hétvégén fertőtlenítjük a termet, megkerestünk egy céget, amely vállalta a munkát, ózonfertőtlenítést végeznek, ami száz százalékban elpusztítja a vírusokat és a baktériu­mokat. Jelenleg két-három bunyózni vágyó tartózkodhat a létesítményben, később jöhetnek többen is, a járvány előtt egyszerre 20-25-en tartózkodtunk a teremben. Remélem, néhány hónapon belül visszatérhetünk a korábbi életünkhöz. Ugyanakkor az is nagy öröm, hogy immár újra dolgozhatunk. Komoly terveink vannak, az öcsém két profi meccset nyert a Félix Promotion istállóban, Fehérváron, az MKOSZ-csarnokban debütált másfél éve, aztán Várpalotán lépett ringbe. A cég befejezte működését, Bertók Róbert folytatja promóterként, néhány öklöző hozzá szerződött, köztük a testvérem is. Ha a helyzet engedi, gálát szerveznek, amelyen Tamás is szeretne a kötelek közé lépni.