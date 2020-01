Ismét legyőzte a DAB az esélyesebb erdélyieket

Végig kontroll alatt tartotta a vendég kék-fehéreket a Dunaújvárosi Acélbikák csapata az Erste liga középszakaszában, s így feljöttek a második pozícióba.

A Duna mentiek nem estek neki ellenfelüknek – a harmad elején Rokaly Szilárd, majd fél perccel a játékrész vége előtt Fodor Tamás kétperces kényszerpihenőjén kívül nem tudott érvényesülni egyik csapat játéka sem. Leginkább Somogyiék támadtak, ám hol a befejezéssel, hol már az utolsó passzoknál hiba csúszott a gépezetbe – így mentek pihenni.

A második felvonásban aztán egy merőben más felfogású hazai együttes csúszott ki a jégre – egy elönzőzött Rokaly-támadás után villámgyorsan indultak meg a piros-fehérek, létszámfölényüket kihasználva Dansereau–Turcotte–Somogyi–Dansereau volt a pakk útja, mely végül utóbbi segítségével a kapuban kötött ki, 1-0.

A gól utáni középkezdést követően Vourijarvi adott forintos passzt Pinczésnek, ám Samankov a helyén volt – nem úgy 2 perc múlva. 3 a 2 ellen jöhettek a bikák, és Somogyi volt megint az, aki a gólpasszt adta, ám ezúttal Mazurek fejezte be a támadást, 2-0.

S kis híján a harmadik is meglett – egy középső harmad­beli korongvesztés után Somogyi vezethette rá egy az egyben Samankovra, de a kapus szépen fogta a lövést. A közönségtől ekkor már a „hajrá, DAB!” rigmus szinte a játékot is zavaró hangerővel jött, mindenki érezte – ismét meglehet a bravúr. Aztán egy kicsit elcsendesültek, Becze Olivér ugyanis egy buli után az üresen álló Taratukhinhoz játszott, aki nem hibázott, szépített a HSC, 2-1.

A harmad végén elszabadultak az indulatok – Jason Morgan, a vendégek vezetőedzője indult el reklamálni egy kétes szituációt, ám szavai süket fülekre találtak, emiatt a középső ujját felmutatva hagyta el a pályát – véglegesen is. A vége ennek az lett, hogy egy csapatbüntetést is kiharcolt a Csíkszereda, melyet Silló ki is használt a záróetapban, így ismét kettő volt közte, 3-1.

Az utolsó 5 percben mégsem tudtak magabiztos előnnyel fordulni a hazaiak – Vourijarvi a saját kapuja előtt adta el a korongot Logan Pyattnak, aki 2 métere a kaputól nem hibázott (3-2), többre azonban nem futotta, így ismét nyert a DAB.

JEGYZŐKÖNYV

Dunaújvárosi Acélbikák–HSC Csíkszereda 3-2 (0-0, 2-1, 1-1)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 500 néző. Vezette: Váczi D., Sinczel B.

Acélbikák: Vuorijarvi (1), Kovács B., Dansereau 1 (1), Somogyi B.

(2), Mazurek 1, Lendák, Hüffner (1), Silló 1, Gebei, Turcotte (1),

Dósa, Hruby, Kovács E., Németh, Subotic, Baker, Ráduly, Gulácsi,

Pinczés B., Tamás. Edző: Miroslav Ihnacak

Csíkszereda: Samankov, Pyatt 1, Farkas, Rokaly Sz., Brophey, Mc-

Lean, Belov, Gecse, Becze, Taratukhin 1, Vesutkin, Láday, Salló, Bíró,

Fodor, Rokaly N., Győrfy, Flinta, Sándor, Horváth. Vezetőedző: Jason

Morgan

Kapura lövések: 29:47 (6:19, 10:18, 13:10) Kiállítás:13, ill. 44 perc