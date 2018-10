Ismét kivágná a rezet a Sárosd

A 11. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó együtteseinek szakvezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2018. október 27., szombat 14.30 óra

Sárosd Kronos Sport (5.)–Sárbogárd (7.)

Dvéri Zsolt, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője:

– Korábban volt egy kétmeccses hullámvölgyünk (a Tordas és a Gárdony ellen – a szerk.), majd a Lajoskomárom elleni hazai mérkőzésünkön kicsit szerencsések is voltunk, igaz, tettünk is a sikerért. Legutóbb viszont megérdemelten nyertünk az Ikarus-Maroshegy otthonában, a csapat azt a játékát nyújtotta, amit tud, és amit elvárunk tőle. Szép győzelmet arattunk, de nem szabad elfelejteni, hogy most jönnek csak az igazán nehéz összecsapások. A hétvégén a Sárbogárdot fogadjuk, amennyiben továbbra is a szebbik arcunkat mutatjuk, akkor a győzelem reményében léphetünk pályára. A bogárdiak az edzőváltásuk óta jobb eredményeket érnek el, a játékosállományuk pedig megyei szinten jónak mondható. A kérdés, hogy milyen napot fognak ki ellenünk. Eddig mindig kiélezett csatákat vívtunk, csak a nüanszok döntöttek, bízom benne, hogy most a mi oldalunk felé billen a mérleg nyelve. Egy biztos,

hogy igazi rangadó, paprikás, jó iramú meccs lesz, ahol mindkét fél vállalja a támadójátékot!

2018. október 28., vasárnap 13.30 óra

Bicske (1.)– Ercsi Kinizsi (4.)

Vukmir Dragan, a Bicske vezetőedzője:

– A sárbogárdi fiaskó után úgy látom, hogy kiegyenesedett a csapat, talán jól is jött a pofon, mert összerázta a társaságot, annak ellenére, hogy tényleg váratlanul ért minket ez a vereség. Nehéz meccset játszottunk legutóbb Mezőfalván is, de talán az a legnagyobb problémám, hogy saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, mert mi rúgattuk a gólokat az ellenféllel. Az Ercsit jól ismerem, a kupában is játszottunk már velük. Akkor kiestünk ellenük, de ez teljesen más összecsapás lesz. Már nincs több lehetőség arra, hogy hibázzunk, és ennek tudatában kell pályára lépnünk. Arra feltétlenül figyelnünk kell, hogy a védekezésünk stabilabb legyen, mert sokszor az ellenfelünk betalál a kapunkba már az első adódó helyzetéből. Utána mindig sokkal nehezebb, mert végig arra kell koncentrálni, hogy egyenlítsünk, majd fordítsunk az álláson.

Baracs (13.)– Mór (2.)

Fehérvári József, a Baracs elnöke:

– Nem lesz sétagalopp a Mór elleni találkozó, de az egészen biztos, hogy nem feltartott kezekkel megyünk ki a pályára. Mindent megteszünk azért, hogy pontot, esetleg pontokat szerezzünk. Megpróbáljuk a lehetetlent: megcibáljuk az oroszlán bajszát, a kilencven perc során bármi megtörténhet. Egyelőre nem tudni, hogy kire lehet számítani, ez csak a mérkőzés előtti utolsó pillanatokban derül ki. A sérültjeink gyógyulófélben vannak, remélhetőleg a lehető legjobb tizenegy áll majd rendelkezésünkre. Biztos vagyok abban, hogy közönségcsalogató mérkőzés lesz, nagyon örülnénk annak, ha minél többen látogatnának ki és szurkolnának nekünk.

Főnix FC (3.)– Kisláng-Telmex (14.)

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője:

– Egy kicsit megilletődötten játszottunk Móron, pedig a lehetőség adott volt, mert a hazaiaknak elég sok hiányzójuk akadt. Ugyanakkor ellenfelünk minden hibánkat kíméletlenül kihasználta. A vasárnapi összecsapás két másodosztályú bajnok rangadója lesz, tavaly már a kupában találkoztunk a Kislánggal. Akkor 1-1-es döntetlent játszottunk, és büntetők után jutottunk tovább. A sérülések szerencsére mostanában elkerülnek bennünket, úgyhogy többé-kevésbé teljes kerettel tudunk kiállni majd.

Gárdony Agárdi Gyógyfürdő (6.)–Ikarus-Maroshegy (8.)

Balogh Zsolt, a Gárdony Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője:

– A lajoskomáromi mérkőzés előtt háromszor győztünk, és mindössze egy gólt kaptunk. Úgy éreztem, hogy kezdünk stabillá válni hátul, de nem így történt, hiszen négy gólt kaptunk. Gyengén kezdtünk, már a 8. percben két góllal vezetett az ellenfél, mi csak a 25. perc tájékán tértünk észhez. Ezután átvettük az irányítást, kiegyenlítettünk, voltak lehetőségeink, de a 91. percben jött a hideg zuhany, egy szabadrúgás utáni lecsorgó labdából kaptunk gólt, és pont nélkül maradtunk. Tudom, hogy az Ikarus-Maroshegy csapatánál is voltak változások, az eredményeik sem úgy alakultak, de nem szabad lebecsülni a bajnoki címvédőt. Harcos mérkőzésre számítok, mindenképpen nyernünk kell. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz könnyű meccs, de ki kell javítanunk a hibákat, és el kell felejtenünk a múlt hét végén történteket, el kell kezdenünk újra építkezni.

Enying (15.)– Martonvásár (12.)

Megyeri János, az Enying vezetőedzője:

– Nem túlságosan rózsás a helyzetünk, hatalmas gödörben van a csapat. Ráadásul még létszám tekintetében sem vagyunk meg teljesen, akadnak sérültjeink is. Mentálisan le van ülve a társaság, hogy miként tudjuk kihozni őket az említett gödörből, az majd a hétvégi mérkőzésen eldől. A Martonvásár ellen fontos lenne a győzelem, mert eddig is azzal számoltunk, hogy a hazai meccseken gyűjtögetjük a pontokat. Ez a derbi is pontosan ilyen lesz! Sárbogárdon éppen hogy megvoltunk, bízom abban, hogy ha két-három tartalékkal is, de kicsivel többen leszünk vasárnap. Ez attól is függ, hogy a sérültjeink rendbe jönnek-e, és a külföldön dolgozók hazaérnek-e a találkozóra.

Tordas (10.)– Lajoskomárom (11.)

Korolovszky Gábor, a Tordas vezetőedzője:

– Két fordulóval ezelőtt, a Gárdony elleni mérkőzés után akadt némi hiányérzetem, annak ellenére, hogy ellenfelünk eddig minden évben előttünk végzett. Bár törtünk már borsot az orruk alá, el kell ismerni, hogy jó csapatról van szó, amelytől ki lehet kapni. Az már jobban zavart, ami utána Móron történt (a hajrában kaptak ki 3-1-re – a szerk.), viszont a Kislángot a múlt héten, ha nehezen is, de legyőztük. Igaz, a kislángiak előtte rúgtak négyet a Mórnak, bizonyítva ezzel, hogy rendkívül kiegyensúlyozott az idei bajnokság: mindenki megverhet mindenkit, de mindenkitől ki is lehet kapni, nincsenek papírforma meccsek. A Lajoskomárom érkezik most hozzánk, számunkra nincs olyan, hogy kötelező győzelem. Minden meccs egy újabb kihívás, ahol meg kell küzdeni a pontokért.

Szabadnapos: Mezőfalva.