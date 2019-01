Ismét Katarban – Kovács Bálint Ázsiában áll rajthoz

A székesfehérvári motoros harmadik versenyhétvégéjére készül a Superstock 600 kategóriában a Közel-Keleten.

A hazai gyorsaságimotoros mezőny egyik legtehetségesebb pilótája, a 17 esztendős Kovács Bálint újfent aszfaltra gurul a katari nemzetközi bajnokságban e hétvégén. Az ázsiai pontvadászat harmadik duplafordulójában összetettben a negyedik pozícióból várja a folytatást a fehérvári sportoló. A H-Moto Team üdvöskéje a hazánkban uralkodó időjárási viszonyoknak megfelelően készült, legutóbb éppen a dohai pályán ült nyeregben.

Az 58 millió dollárból megépülő Losail International Circuit hossza 5380 méter, melyből a célegyenes 1068 métert tesz ki. A közel-keleti létesítményt nagy teljesítményű lámpákkal is ellátták, így akár éjszakai megmérettetések lebonyolítására is lehetőség van.

– A hétvégén folytatódik a katari szereplésem, amit természetesen, már nagyon várok. Sajnos utoljára tavaly, éppen az itteni második versenyhétvégén ültem motoron, de a felkészülésem így is jól sikerült. Úgy érzem, remek erőben vagyok, hiszek magamban, így az a célom, hogy a hétvégén megjavítsam az eddigi legjobb köridőmet, illetve már a szabadedzéseken sikerüljön a megfelelő ritmust felvennem. Jelenleg összetettben a negyedik helyen állok, és bízom abban, hogy ezt a pozíciót képes leszek megőrizni a hétvégén is. Persze, nem leszek elkeseredve, ha sikerülne a pontversenyben előrébb lépnem – mondta Kovács Bálint.

A fiatal versenyző ezidáig három 4. és egy 3. helyet gyűjtött az arab államban úgy, hogy riválisai között többen a motorkerékpársport legmagasabb osztályában, a MotoGP-ben is jelentős tapasztalattal rendelkeznek.

Az ötfordulós viadal március 30-án zárul, amennyiben a Fejér megyei motoros ilyen szorgosan gyűjtögeti a pontokat, akkor akár a dobogón is zárhat a végelszámolásnál.

A H-Moto Team színeiben Kovács tavaly magyar bajnoki címet szerzett az ezer köbcentiseknél, ráadásul mindezt rekordidővel tette – idén is hasonlókat tervez a koronázóvárosi sportoló. Emellett külföldi karrierjét is tovább építheti, 2018-ban a német Suzuki Cup 3. pozíciójában végzett.