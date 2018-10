Ismét hatot lőttek a fehérváriak az erdélyieknek

A jégkorong Erste-liga keretein belül a Gyergyói HK-t fektette két vállra a kis Volán, a Fejér megyeieknek ez volt sorozatban a harmadik győzelmük.

Bő egy héten belül másodszor csaptak össze egymással a felek, legutóbb, a Gyergyószentmikós otthonában 6-3-as székesfehérvári siker született.

Szinte hihetetlen iramban kezdte a mérkőzést a hazai együttes: az első öt percben a korong gyakorlatilag végig a gyergyói harmadban tartózkodott. A kezdeti sokk után éledezni látszott a vendégcsapat, de a helyzetek és a lövések száma továbbra is a Titánok neve mellé került. A hatalmas nyomás ellenére mégsem sikerült egyszer sem túljárni Goryachevskikh kapus eszén.

Az első harmadban mutatott kiemelkedő játék után igazi hideg zuhannyal kezdődött a második játékrész, ugyanis másfél perc sem telt el, és már vezetett is az erdélyi brigád. Csergő Hunor közvetlen közelről talált a kapuba, 0-1. A piros-fehérek próbáltak lendületben maradni, ami egy rövid ideig sikerült is, Kornakker Dániel nemegyszer mentett óriásit. Ezek után teljesen váratlanul megtáltosodtak Kiss Dániel tanítványai, négy percen belül ötször is a vendégkapuban landolt a pakk.

Ami az első húsz percben nem ment be, az a középső játékrészben igen. A gyors gólzápor után kicsit leült a találkozó irama, a népes vendégtábor legnagyobb bánatára, akik nem ezt várták kedvenceik vezető gólja után. Mindeközben kapuscserét is eszközölt Vitali Donika, de ez sem segített. Erre az utolsó percben Mihály Ákos tett rá még egy lapáttal, tovább növelve ezzel a már így is tetemes előnyt, 6-1.

Az utolsó húsz percre nem túl nagy lelkesedéssel jöttek ki a gárdák, a házigazdák a biztos győzelem tudatában, míg a gyergyószentmiklósiak a három pont megszerzésének reményét elvesztve korcsolyázgattak a jégen. Egyik fél sem alakított ki számottevő helyzetet, majd Alexei Vasilchenko unta meg a semmittevést az 55. percben, beállítva ezzel a 6-2-es végeredményt.BAG

Jegyzőkönyv

Fehérvári Titánok–Gyergyószentmiklósi HK 6-2 (0-0, 6-1, 0-1)

Székesfehérvár, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 320 néző.

Játékvezetők: Babic Vladimir, Wolf László (Kedves Alfréd, Somos Gergő).

Titánok: Kornakker – Balogh B. 1 (2), Bennett 1 (2), Beukeboom (1), Császár (1), Erdély, Hamvai 1, Imre, Kiss P (1)., Kiss R. (1), Lewis (1), Madácsi 1, Mazzag, Mihály 1, Nagy Á., Péter, Reiter, Sándor, Sárpátki 1 (1), Szabó B. (1), Vas. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Gyergyói HK: Goryachevskikh (Szakács) – Barabás, Benedek, Constantin, Csergő 1, Daradics, Ferenc Csibi, Góga, György, Kozma, Nagy Cs., Orbán, Pestunov (1), Péter, Timaru, Tomanek, Vasilchenko 1ee, Veshutkin, Vorobyev. Vezetőedző: Vitali Donika.

Kapura lövés: 29-24 Kiállítás: 4, illetve 2 perc