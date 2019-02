Ismét egy védelmi baki okozta a Puskás vesztét

Egy szerencsétlen öngóllal győzött az Újpest a Pancho Arénában az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 21. fordulójában.

„Szerelmes vagyok beléd” – bömbölt Rúzsa Magdi jól ismert nótája a Pancho Aréna hangfalaiból. Valami hasonlót érezhettek a Puskás Akadémia labdarúgói is az Újpesttel kapcsolatban, akik a tavalyi több mint 400 percnyi, egymás társaságában eltöltött randevúkra igen szívesen emlékeznek vissza: a felcsútiak sorrendben 3-1-re, 2-1-re és 1-0-ra győzték le a lila-fehéreket a bajnokságban. A románcnak aztán a májusi Magyar Kupa-finálé vetett véget a Fejér megyeiek részéről, amikor a tizenegyes rúgásokat követően a IV. kerületiek emelhették a magasba a trófeát.

Egy perc. Még talán ennyi ideje sem volt annak a 14 és 17 év közötti fiatal focistának, akik néhány napja vesztették életüket a brazil Flamengo edzőközpontjában keletkezett tűzvészben. A dél-amerikai klubbal szoros kapcsolatot ápoló Vál-völgyiek miatt 60 másodperces néma fejhajtás előzte meg a derbit.

Azt a derbit, amely az első negyvenöt percben valljuk be, nem sok izgalmat hozott. Pedig Radoki János szavatartó emberként nem kivárásra játszatja övéit, a hazaiak már a támadó harmadban elkezdték a letámadást, meg-megzavarva ezzel a fővárosiakat. Az őszi szezonban még az NB II-es Csákvár együttesét erősítő 18 esztendős Tamás Nándor bátran felvállalta az egy az egy elleni párharcokat, igaz, már idejekorán, az 5. percben „besárgult”, így a lendülete hamar alábbhagyott. Ezt a házigazdák vezetőedzője is érezhette, aki többször korholta le játékosait a ki nem kényszerített hibák miatt, amelyből akadt bőven. A PAFC-mezőfölényt hozó első játékrész legnagyobb ziccere Josip Knezevic nevéhez fűződik, a horvát támadó 18 méterről leadott lökete centikkel kerülte el a bal felsőt. A szünet előtt a budapestiek előtt is adódott egy helyzetecske: Dzenan Burekovic szabadrúgásáról Nagy Dániel és Obinna is hajszállal maradt, ami így a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Mindenesetre kaput eltaláló lövés nélkül vonulhattak pihenőre a csapatok.

„Kell egy Újpest-gól” – zendített rá a vendégtábor, de azt az újpesti drukkerek sem gondolták volna, hogy kedvenceiknek ehhez célba sem kell venni Hegedüs Lajos kapuját. Megtette ezt a fiatal Bokros Szilárd az 51. percben, aki a tizenhatos vonaláról átfejelte a ketrecéből kirongyoló csapattársát, 0-1, öngól. Szinte az ellentámadásból egyenlíthetett volna a Puskás, de Knezevic átemelését Kire Risztevszki a gólvonal előtt tisztázta. Ismét átvették az irányítást a vendéglátók, a fiatal Bokros hibája ellenére is remekül tette a dolgát a bal szélen. Az Arabuli, Kiss Tamás, Radó András és Sós Bence személyében négy csatárral rohamozó Akadémia azonban nem talált fogást a betömörülő fővárosi védelmen. Obinna a végén kihagyta a kihagyhatatlan, de még ez is belefért az újpestieknek, akik idén másodszor is legyőzték a Puskást.

Jegyzőkönyv

Puskás Akadémia FC–Újpest FC 0-1 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, néző. V.: Bognár T. (Szalai B., Király Zs.)

PAFC: Hegedüs – Szolnoki, Hegedűs, Hadzsiev, Bokros – Urblík, Balogh B., Tamás N. (Sós, 59.), Knezevic (Arabuli, 64.) – Nagy Zs. (Kiss T., 73.), Radó. Vezetőedző: Radoki János.

Újpest: Pajovics – Burekovic, Litauszki, Risztevszki, Pauljevics – Szankovics, Nagy D. (Zsótér, 83.), Onovo – Beridze (Simon K., 78.), Nwobodo, Rácz B. (Balázs, 78.). Vezetőedző: Nebojsza Vignjevics.

Gól: Bokros (51., öngól)

Sárga lap: Tamás (5.), Bokros (32.), ill. Risztevszki (67.)