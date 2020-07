Ismét bemutatkozik a megye sportvilága Lajoskomáromban

Nyolcadik alkalommal bonyolítják le a rendezvényt helyi és környékbeli gyerekeknek az általános iskola tornatermében, a kézilabdapályán és a futballpályán.

Az első sporttábort 2013-ban rendezték a megyei déli részén található településen, az egykori futballkapus, Jakócs Dénes, Papp Tímea, valamint az iskola jelenlegi igazgatója, Horváthné Bodai Andrea ötlete nyomán először helyi, rászoruló, sportszerető gyermekeknek biztosítottak programokat egy héten át. Az első táborba 56-an jelentkeztek helyiek, illetve elszármazott, lajoskomáromi kötődésű szülök gyermekei. Környékbeli, mezőkomáromi, szabadhídvégi, középbogárdi gyerekek is jöttek szép számmal, aztán bővült a kör a testvértelepülések, a bajor Haag és az erdélyi Zselyk nebulói is képviseltették magukat. A közel egy évtized során sztárvendégek is felbukkantak, két éve tartott fociedzést a korábbi Európa-klasszis csatár, Nyilasi Tibor, három éve a Veszprém BL-döntős kéziseinek mestere, Xavi Sabaté, valamint a későbbi EHF-kupa-győztes Siófok női együttesének játékosai is ellátogattak a szomszédos Somogy megyéből. Egy éve az úszó Hosszú Katinka édesapja, a korábbi kiváló bedobó, az ismert kosaras, Hosszú István vezetett tréninget.

Egy éve 117 gyerek vett részt az ötnapos, napközis rendszerű eseményen, ezúttal 100 gyerek veszi igénybe a programokat, a testvértelepülésekről a pandémia miatt nem érkezett delegáció.

– A helyi önkormányzat, az iskola vezetése, valamint a helyi szerveződés, a Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület ezúttal is sokat segít a helyi vállalkozók mellett. Korábban már többször jártak nálunk, ezúttal ismét meglátogattak bennünket a fehérvári rögbisek, Gyolcsos Ferenc tanítványai, hétfőn és kedden is kétórás gyakorlást vezényeltek. A héten birkózók jönnek, valamint floorballbemutatóra is sor kerül. Egy támogató jóvoltából buborékfocizunk is, gond nélkül tudjuk tartani az előírt, másfél méteres távolságot. A tábor pénteken délután zárul. A vírusjárvány miatt úgy tűnt, nem tudjuk a programokat megrendezni, végül az utolsó pillanatban minden akadály elhárult, de a szülők és a nagyszülők nem vehetnek részt a záróeseményen, amelyen a gyerekek bemutatják tudásukat. Remélem, jövőre ez is összejön – mondta Jakócs Dénes főszervező.