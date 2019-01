Ismét a túlórában győztek

Kissé nehézkesen indult a Fehérvári Titánok szekere a jégkorong Erste Liga középszakaszában, de a Vasas otthonában aratott szoros győzelemmel megerősítették első helyüket a tabellán.

Az első komoly hazai helyzetre négy percet kellett várni, amikor Bugár Gábor húzott el a jobb szélen, és tesztelte Gyenes reflexeit egy csuklólövéssel. Rögtön ezután a meccselső emberelőnyének is a hazaiak örülhettek, azonban mindössze körülbelül tíz másodpercet töltöttek koronggal a Titánok harmadán belül a két perc során. Tíz perc elteltével Madácsi húzogatott szépen a Vasas kapuja előtt, ám végül a hálóőr Tóth Balázs nyerte kettejük párharcát. Nem volt ilyen sikeres a hazaiak kapusa két perccel később, amikor Surányi kiállítását büntették góllal a Titánok. Szinte azonnal felálltak a vendéglátók harmadában, a körbejáró korong Balogh Bencétől Császár Hunorhoz csúszott, aki fonákkal a kapuba emelte a játékszert, 0-1. A vezetés megszerzése után is a fehérváriak maradtak támadásban, a harmad legvégéig a félpályát sem tudták koronggal átlépni a hazaiak. Az utolsó percben Gyenesnek kellett többször is hárítania, ami nem okozott gondot számára, így egygólos fehérvári előnnyel ért véget az első játékrész.

Alig egy perccel a második játékrész kezdete után Láday eresztett el egy bombát, ami fémes csattanás után pattant kifele a kapuból. A játékvezető videóbíró segítségével úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a kapuvasról vágódott ki a pakk, nem született meg tehát a második fehérvári találat. Nem folyt feszített tempóban a játék, percekig csak a mezőnyben hadakoztak a felek. Ami lehetőséget feljegyezhettünk, az a Titánok előtt adódott, a játékrész felénél járva valósággal beszorították ellenfelüket. Ezen Madácsi kiállítása változtatott, amely két perc alatt Lőczi vezérletével veszélyesen ostromolta a Vasas a fehérvári ketrecet. Egyenlő létszámnál visszaállt a Titánok dominanciája, három perccel a vége előtt Tóth egy támadás alatt négyszer védett, majd még egy bravúrt bemutatott, így negyven perc után is csak egy góllal vezettek a fehérváriak.

A záró játékrész elejét a hazaiak nyomták meg, de öt perces fölényüket nem koronázta siker. Hat perccel a vége előtt ismét emberelőnyből próbálkozhatott a Vasas, de az áttörés nem akkor, hanem a hajrában jött el. Három perccel a vége előtt Lőczi lövését még védte Gyenes, a kipattanót viszont Fejes Nándor már a kapuba terelte, 1-1.

A hosszabbításban nagyjából hat gólt szerezhetett volna a Vasas, de Gyenes remek védéseinek köszönhetően eljutott a büntetőkig a találkozó. A szétlövésben előbb Székely, majd Mazzag talált be, míg a győztes találatot Beukeboom, a Titánok hosszabbításos hőse szerezte, 1-2.

A Fehérvárra ma újabb mérkőzés vár, a Gyergyó ellen lép jégre hazai pályán, 18.30-as kezdéssel.