Ismét a MOL Vidi FC középpályásának találata kellett a diadalhoz

Csoportelsőként fogadta a magyar labdarúgó-válogatott Wales nemzeti együttesét a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjének negyedik fordulójában. Nem várt könnyű küldetés a magyarokra.

Bizsergető volt az a futball-láz, ami a stadion népét hevítette akkor, mikor a Magyarország válogatottjának játékosai kifutottak melegíteni a Groupama gyepére 45 perccel a kezdés előtt. Az elsőként fűre lépő Dzsudzsák Balázs mosolyogva vissza is fordult az őt követő társaihoz, csak sejthető, hogy arra tett utalást: itt nem lehet kikapni…

Pedig nem egy jött-ment válogatott volt az ellenfél az Európa-bajnoki seljtező E-csoportjának negyedik körében. Igaz, Wales csupán három pontot gyűjtött eddig, de csak két meccset játszott a sorozatban, s a vb-ezüstérmes horvátoktól kapott ki. Akiket Pátkai oly gyönyörű „karatés” góljával épp a magyarok győztek le… De a statisztika nem minden, a találkozó előtt Marco Rossi szövetségi kapitány is felhívta a figyelmet, hogy a Garet Bale-lel, Ampaduval, vagy Dan James-szel felálló Wales bitang erős csapat. A korábbi manchesteri klasszissal, a most már hadvezérként ténykedő Ryan Giggs-szel pedig neki kellett felvenni a kesztyűt.

Rossi kapitány eltiltását töltötte, így a padnál Cosimo Ignuscio vezényelte a magyar együtteset, melynek kezdőjében ismét ott volt a fehérvári Főnixben nevelkedett Szoboszlai Dominik, és a MOL Vidi FC középpályása, Pátkai Máté is. A walesi himnuszt tán a Balatonnál is hallani lehetett, de a hideg futkosott az ember hátán akkor is, mikor a magyar tábor üvöltött torkaszakadtából.

Az első percekben beszorította a walesieket a válogatott, egy balról érkező szabadrúgás után Bale-nek kellett mentenie, majd a két gyors szöglet egyikénél Hennessey nyújtózott nagyot. A vendégek nem akartak támadni igazán, Baráthék hátul járatták a labdát, hogy egy-egy ritmusváltással Szalait futtassák, de nem jártak sikerrel. A 13. percben egy újabb szabadrúgásban rejlett veszély, Dzsudzsák küldte be a labdát, amit kitessékeltek a kapu elől, de Nagy Ádám 14 méterről visszafejelte, nem sokkal ment a bal kapufa mellé.

Élvezte a játékot a magyar brigád, egy tetszetős támadás végén Szalai centerezett, ha Holender Filip lába egy számmal nagyobb, a hálóban pihent volna meg a labda. A 24. percben jutott lövésig először Wales. A villámléptű Dan James robogott el Pátkai és Baráth mellett, jól passzolt Tom Lawrence-nek, aki laposan lőtt középre, de Gulácsi leért a labdára. Nem játszott rosszul a magyar csapat, Pátkai is nagyon élt, előbb sarokkal passzolt Szalaihoz, majd ugyanebben a támadásban ollózva próbálta eltalálni a kaput – most azért is tapsot kapott, hogy cipője csak súrolta a lasztit. Tíz perccel a szünet előtt Willi Orban húzódott előre egy szögletnél, s ha már ott volt az Azerbajdzsán ellen kétszer is betaláló védő, fejelt, de az oldalhálóba. A hajrában valami elképesztőt mentett Hennessey kapus, Dzsuzdzsák tekerte be balról, a walesi portás Szoboszlai lábáról szedte le a labdát, így egy jobban futballozó, de gól nélkül maradó magyar csapat vonult pihenőre.

Fordulás után a walesiek sokkal agresszívebben támadták azt, akinél a labda van, így nehezen bontakoztak ki a magyar támadások. Az 55. percben mégis eljutott a kapuig a hazai csapat, Szoboszlai 17 méterről lőtt keményen, alig tekeredett a labda a keresztléc fölé. Aztán a semmiből került helyzetbe Wales, Brooks és Lawrence játszottak össze parádésan, de az akció végén Bale csak felpörgette a labdát, ami csemege volt Gulácsinak. Mindkét oldal cserékkel frissített, Kleinheisler pedig jól szállt be, 22 méteres löketét tornázta ki Hennessey. A sarokrúgás után a gólvonalról mentettek a vendégek. A 81. percben már nem menekültek a sárkányok! Szalai tartotta a labdát a 11-espontnál addig, míg oda nem ért Pátkai Máté. Szalait lerántották, Pátkai pedig a kapu közepébe lőtt, 1-0. Az utolsó percekben Szalai meg is triplázhatta volna az előnyt, de centikkel tévedett.

Azonban ez már semmit nem jelentett, Magyarország hatalmas győzelmet aratott, s vezeti a csoportot.

Jegyzőkönyv

Magyarország–Wales 1-0 (0-0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 000 néző. V.: Matej Jug (szlovén)

Magyarország: Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orban, Korhut – Nagy Á., Pátkai – Szoboszlai (Bese, 83.) – Dzsudzsák (Kleinheisler, 69.), Holender (Varga R., 59.) – Szalai. Megbízott edző: Cosimo Ignuscio

Wales: Henessey – Gunter, Williams, J. Lawrence, Davies – Allen, Ampadu (Smith, 54.) – T. Lawrence (Vokes, 79.), Brooks (Wilson, 73.), James – Bale. Szövetségi kapitány: Ryan Giggs

Gól: Pátkai (81.) Sárga lap: Pátkai (40.), Nagy Á. (49.), Korhut (89.) illetve Gunter (2.), J. Lawrence (83.), Davies (86.)