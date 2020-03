Ismét a legjobbak között a Vidi játékosai

A különböző statisztikai mutatók alapján is jól teljesítettek a MOL Fehérvár FC labdarúgói az eddigi 25 bajnoki forduló során.

Azt követően, hogy az ősz csapatába hárman kerültek be a piros-kékektől Nego Loic, Visar Musliu és Armin Hodzic személyében, a folytatásban is jó pontszámokat hoztak a fehérváriak. Nego egyértelműen kitűnik a mezőnyből, hiszen ő az, aki egyedüli fehérváriként öt alkalommal is szerepelt már idén a forduló csapatában, valamint ő az, akinek 268-cal a legmagasabb az InStat-átlagpontszáma a csapatból. Ami a forduló válogatottjában való szereplést illeti, a magyar-francia játékost Kovácsik Ádám, Musliu, Hodzic, Stopira és Ivan Petrjak követi, akik egyaránt 4-4 alkalommal követeltek helyet a legjobbak között.

Gólok tekintetében sem áll rosszul a gárda, hiszen amellett, hogy a legtöbb találatnál járnak a mezőnyben (47), az eddig megrendezett nyolc tavaszi forduló is 16 fehérvári gólt hozott. A házi gólkirályi címet a kilenc találatnál járó Hodzic birtokolja – őt követi a hétgólos Futács Márkó. A kapusok versenyében is ki­élezett a küzdelem, Kovácsik Ádám eddig a harmadik legjobb (260) InStat-átlagot tudta hozni, kevéssel lemaradva Tomas Kosicky (Debrecen, 266) és Dibusz Dénes (Ferencváros, 268) mögött.

Jelen pillanatban még április 4-e a hivatalos időpontja a bajnokság újraindulásának, ám erősen kétséges, hogy ez végül így is lesz.