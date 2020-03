Ismertek az NL ellenfelek

A hollandiai sorsolást követően eldőlt, hogy Törökországgal, Szerbiával és Oroszországgal szerepel majd egy csoportban a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B-divíziójának 3-as számú négyesében.

Meglehetősen nehéz csoportba került a magyar nemzeti csapat, amely a legutóbbi kiíráshoz képest eggyel magasabb osztályban szerepel majd a 2020/2021-es kiírásban. 2022-es Európa-bajnoki selejtezői helyekért is folyik majd a harc a csoportban, hiszen a két legjobb csoportelső – amely a világbajnoki selejtezőn keresztül nem vívja ki a részvételt – automatikus Eb-résztvevő lesz.

– Számunkra természetesen most a március végén esedékes mérkőzések a meghatározók, hiszen azokon vívhatjuk ki az Európa-bajnoki szereplést, a Nemzetek Ligája második kiírása még a jövőt jelenti. Ami a sorsolást illeti, nem tudok nehezebb ellenfeleket elképzelni azoknál, akiket most kihúztak mellénk. Ha csak azt nézzük, hogy a harmadik kalapból az Eb-résztvevő Törökországot kaptuk, ez önmagában sokat elmond a csoport erősségéről. Három riválisunk, a szerb, a török és az orosz válogatott számít a csoport favoritjának, de mindent megteszünk azért, hogy a B-ligában is megálljuk a helyünket, felnőjünk az ellenfelekhez, ezért pozitívan állok az őszi mérkőzésekhez, és várom az összecsapásokat – nyilatkozta Marco Rossi szövetségi kapitány a sorsolást követően.

A magyar csapat Európa-bajnoki selejtezőn legközelebb március 26-án Bulgáriában lép pályára, majd Izland ellen, a Puskás Arénában vívhatják ki a továbbjutást Marco Rossi tanítványai.