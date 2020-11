Innsbruckban és Dornbirnban is nyert a Volán

A szombat este Innsbruckban aratott 4-3-as győzelme után vasárnap este fordulatos meccsen Dornbirban is egy góllal nyert csatát a Hydro Fehérvár AV19. Az együttes sorozatban negyedik meccsén szerzett pontot, pontokat az ICE Hockey ­League-ben!

Nem érződött a Volánon Dornbirban, hogy huszonnégy órával korábban még Innsbruckban meccselt. Nem mellesleg, nem is akárhogy! 4-3-ra legyűrte az alsóházi pozícióban lévő tiroliakat! Ráadásul Hári, Erdély és Hargrove mellett a második osztrák bajnokiját játszó Kovács Alex is betalált!

Vasárnap este is határozottan kezdett a Fehérvár, ám míg Innsbruckban két góllal lépett el húsz perc alatt, az alsóház tetején ácsingózó Dornbirn otthonában egyet adott és egyet kapott is. Andrew Sarauer mindjárt a meccs elején megcsengette a vasat, mi­után elcsípett egy átadást. Kellett a szufla, mert az első pár perc megszakítás nélkül zajlott! Ezért is jött jól az első kiállítás, meg azért is, mert a Volán került emberelőnybe. Élt is vele! A kilencedik percben Mihály Ákos lőtte ki a hosszú felsőt, 0-1. Sajnos nem sokáig sikerült tartani az eredményt, habár a Dornbirn emberelőnyben sokáig saját harmadából sem tudott kicsúszni. Még mielőtt kiegészült volna ­Antti Karhula együttese, csak bejutott a ketrecébe a korong.

A 16. percben, egy tömegjele­net után Henrik Nilsson egyenlített, 1-1. A házigazdák egyre élesebbé váltak, Jaroslav Janusnak észnél kellett lennie a kapuban. A szlovák válogatott hálóőr ezúttal is tartást adott a csapatnak, volt, hogy előrevetődve halászta el a pakkot a lövésre érkező támadó elől.

„A jégkorong olyan szurkolók nélkül, mint a sajtos tészta sajt nélkül” – ez állt a helyiek drapériáján, egyrészt utalva a hazánkéhoz hasonló zárt kapus meccsekre, másfelől a helyi specialitásra. A hoki esszenciái közül az egyik a gól, és a középső játékrészben sem voltunk ennek híján. Hári János nagyon közel állt hozzá, hogy ismét megszerezze a vezetést, a kapus Oskar Östlund akadályozta meg ebben.

A másik oldalon viszont sikerült Janust mattolni, a 36. percben Jannik Fröwis révén fordított a Dornbirn, 2-1. Ám nagyon gyorsan sikerült egyenlíteni, Szabó Dániel gólja révén egállal lehetett nekiveselkedni a végjátéknak, 2-2.

A harmadik húsz percben a Volán két emberhátrányos szituációval is megbirkózott, öt a négy ellen pedig Anze Kuralt ütőjében maradt a harmadik gól. Ám a hajrára kanyarodva megszületett!

Az újabb emberelőnyben határozottan állt fel a Fehérvár, gyors korongjáratás után Stipsicz Bence és Hári János pazar átadásából Sarauer lőtt nagy gólt, beállítva a végeredményt, 2-3! Az AV19 ezúttal is megérdemelten zsebelte be a három pontot.