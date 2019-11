Komoly feladat előtt áll a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, az EBEL 19. fordulójában a tabella élén álló, s remeklő Red Bull Salzburg alakulata látogat a Raktár utcába pénteken, 19.15 órakor.

Mint a háborgó tenger, annyira hullámzó a Hydro Fehérvár AV19 idei produkciója. A fehérváriak a nyáron szorgos munkába kezdtek, s úgy tűnt, jól igazoltak, több, az osztrák bázisú ligában már sokat látott, s hatékonyan tevékenykedő játékost is igazoltak. Bizakodó volt tehát a hangulat, nem csupán a rájátszásban gondolkodtak, de kacérkodtak a további talponmaradással is. S nem is kezdett gyengén az együttes, az első négy meccséből csupán egyet vesztett el, majd ahogy felvették a ritmust a riválisok, úgy süllyedt a ponttalanság letargiájába a Volán. Hat vereséggel zárult összecsapás után újra magára talált Hannu Järvenpää gárdája, épp ott, ahol általában senki sem számíthat sok jóra. Andrew Yogan, Harri Tikkanen, majd az utolsó percben Kóger Dániel is betalált a Red Bull Salzburg kapujába Mozart városában, ráadásul úgy hozták el a pontokat a kék-fehérek, hogy kétgólos hátrányból fordítottak. Óriási fegyvertény volt az, ami további három derbire adott lendületet. Majd aztán Innsbruckban, itthon a Villach ellen és Bolzanoban is a vereségoszlopba kerültek újabb strigulák, s legutóbb Dornbirnban is elherdált egy pontot a Fehérvár. Itt az idő az újabb feltámadásra: péntek este ismét a Salzburg ellen indulnak csatába Erdély Csanádék, vagyis indulhat a bikaviadal.

– Nem vagyunk elégedettek a helyzetünkkel – fogalmazott a fehérváriak támadója, Erdély Csanád. – Az biztató, hogy győzelemmel zártuk a dornbirni túrát, viszont hiányérzetem van, mert három ponttal szerettünk volna hazatérni. Mély fájdalomként éltem meg a Bolzano otthonában vívott meccs első két harmadát, amikor olyan rövidzárlatok nehezítették a dolgunkat, melyeket nem szabadna megengedni magunknak. Az EBEL-ben pedig pláne nem, főleg, ha az aktuális formát tekintve a legjobb csapat ellen játszunk. Volt min csiszolnunk, de volt egy hetünk erre. Kellő önbizalommal tudunk beleállni az előttünk álló hétvégébe. Tudjuk, hogy mi vezethet eredményre a Salzburg ellen, s az is biztos, hogy miután a tavalyi rájátszás óta először fogadjuk őket itthon, pikáns lesz a hangulat. Igyekszünk azokat a változtatásokat a játékunkba ültetni, amiket elterveztünk, amiken dolgoztunk. Edzői döntés lesz, hogy miként változnak a sorok, párosítások, hazai pályán miénk az utolsó csere joga. Volt már rá példa, hogy az utolsó pillanatban változtattunk. Azt azonban nem gondolom jó taktikának, hogy egy-két játékosra kiemelt figyelmet fordítunk, mert nincsenek itt akkora különbségek játékos és játékos között. A csapategységre kell figyelni, s az egész Salzburgot kell semlegesíteni – mutatott rá az eddig egy gólt és öt asszisztot jegyző Erdély Csanád.

A fehérváriak legponterősebb játékosa Andrew Yogan, aki a liga legjobbjai között szerepel, 10 találattal és 9 gólpasszal az ötödik a rangsorban. A kanadai táblázatot a salzburgi Raphael Herburger vezeti, 17 meccsen 9 gólt és 17 asszisztot jegyzett, de az első ötben csapattársai, John Hughes és Thomas Raffl is ott van. Vagyis bitang erős a listavezető, de a kilencedik helyen tanyázó Volán már megmutatta, hogy képes ledöfni a bikákat.