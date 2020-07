Indulatoktól sem mentes felkészülési meccset vívott a MOL Fehérvár FC

Neves ellenféllel mérettette meg magát a MOL Fehérvár FC. A Slovan Bratislava bajnokságot és kupát nyert Szlovákiában.

Szlovákia legeredményesebb együttese, a Slovan Bratislava és a MOL Fehérvár FC utoljára 2012 nyarán találkozott egymással. Az Európa-liga 2. selejtezőkörében Pozsonyban 1-1-re végeztek a felek, majd a fehérvári visszavágón született gólnélküli döntetlen a Vidit juttatta tovább Filipe Oliveira idegenbeli góljának köszönhetően.

Nyolc évvel és néhány nappal később a barátság – pontosabban a felkészülés – jegyében csapott össze a két alakulat. A Márton Gábor vezette fehérváriak más összeállításban kezstek, mint tették legutóbb a Haladás ellen. A pozsonyiak új arénájában gyepre futó kezdő tizenegy lehet majd a szezon alapcsapata a Vidinél, Kovácsik védett, a védelem tengelyében Muszliu és a szélső védő helyéről beljebb lépő Stopira ténykedtek. Nikolv és Pátkai szűrtek, a Nego-Houri-Petrjak trióban nagy potenciál rejtőzik, az ék pedig a nyáron Mezőkövesdről szerződtetett Budu Zivzivadte volt.

A találkozó elejét kiegyenlített játék jellemezte. A 10. percben Hangya ívelt középre egy szabadrúgást az oldalvonal mellől, a labdát kifejelték a védők, majd kontrát indított a Slovan, melynek végén Rabiu került ziccerbe, de hibázott. A 22. percben már nem volt könyörületes az irányítást egyre inkább magához ragadó hazai gárda. Strelec szabadrúgása után a berobbanó De Marco fejelt a fehérváriak kapujába az ötösről, 1-0. Nem ocsúdhatott fel a megleepetésből a magyar ezüstérmes, mert négy mintummal később Zan Medved 25 méterről csavart egy szabadrúgást a bal alsó sarokba, 2-0. A fehérváriak előbb pszichikai hadviseléssel próbálták megzavarni a szlovákokat, a 30. percben kisebb kakaskodás alakult ki egy hazai szabálytalanság után, majd mikor megnyugodtak a kedélyek, szépített a Vidi. A 31. percben Houri szabadrúgása után Stopira fejelt a Slovan kapujába 8 méterről. Sőt, öt perccel később az egyenlítésel kacérkodtak a vendégek, Nego jobbról belőtt labdájáról centikkel maradt le a középen érkező Zivzivadze.

Fordulás után a MOL Fehérvár dominált. A csereként pályára lépő csapatkapitány, Nikolics Nemanja ballal a kapu mellé helyezett, majd a 47. percben előkészítőként jeleskedett a támadó, Funsho Bamgboye végül a bal kapufát találta telibe. Kapujához szegezte a Slovant a Vidi. Rus 10 méteres csúsztatását védte Sulla-kapus, majd Petrjak tűnt el a tizenhatoson belül gyanús körülmények között. Nem kapott büntetőt a Fehérvár, így akcióból volt kénytelen egyenlíteni a 63. percben. Ivan Petrjak passza után Funsho Bamgboye tolt kettőt a labdán, majd 14 méteres lövésébe Sulla csak belekapni tudott, védeni nem, 2-2. Meleg pillanatokat élt át a pozsonyiak kapusa ezután is, mert a Vidi továbbra is robogott előre. Petrjak lövését, majd finom pöckölését is hatástalanította Sulla. 15 perc volt hátra, mikor Kovácsik Ádám vett mellre egy labdát, amit el akart rúgni, de egy ellenfél játékost talált el, majdnem a kapuba pattant vissza a labda. A sok csere után a Slovan játéka lett aktívabb, Holman Dávid szabadrúgását például Kovácsiknak kellett védenie. A találkozó zárásaként újra egymásnak estek a játékosok, így koránt sem barátságos keretek között búcsúztak a felek.

Slovan Bratislava–MOL Fehérvár FC 2-2 (2-1)

Pozsony, Tehelné pole, 1000 néző. Vezette: Ivan Kruzliak (Pozor, Stofik)

Slovan: Sulla – De Kamps (Petrák, 74.), Rabiu, Abena, Strelec (Holman, 46.), Medvedev, Ratao, Bozikov (Apau, 75.), Medved, Cavric (Daniel, 75.), DeMarco. Vezetőedző: Jan Kozák

Fehérvár: Kovácsik – Bolla (Fiola, 46.), Muszliu (Vágó, 46.), Stopira (Rus, 46.), Hangya (Géresi, 73.) – Nikolov (Nyári, 73.), Pátkai (Bamgboye, 46.) – Nego (Hodzic, 46.), Houri, Petrjak (Zeke, 73.) – Zivzivadze (Nikolics, 46.). Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerzők: DeMarco (22.), Medved (26.) illetve Stopira (31.), Bamgboye (63.)

Vezető képünk archív!