Ilyen még nem volt: városi strandröplabda-bajnokság rajtol Fehérváron

A MÁV Előre, valamint a város közösen hívja életre Fehérvár strandröplabda-bajnokságát, melyre eddig még nem volt példa.

A városi strandon kívül korábban nem is volt homokos röplabdapálya a városban, idén azonban már a Bregyóban és a Felsővárosi Iskolában is homokban cirkálhatnak a röpisek. Épp e két helyszínen indul júliusban az első városi strandröplabda-bajnokság.

– Biztosan különleges lesz, hiszen a nagy sportprogramok augusztus végéig még nem vonzzák az embereket – fogalmazott Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere.

Miközben a MÁV Előre ifjú röpisei reptették a labdát a Bregyóban, a mindenre felkészült elnök, Nagy Róbert egy pumpával a farzsebében adott tájékoztatást arról, hogyan is bonyolítják a korszakalkotó pontvadászatot. A férfiak és a nők is hagyományos, azaz kétfős strandröplabda-csapatokkal nevezhetnek, de a családok is harcba szállhatnak, mégpedig négyfős vegyes gárdákkal.

– Nem titkolt cél, hogy elsősorban azokat a sportolókat várjuk, akik régen röplabdáztak, s újra megméretnék magukat. A klub röplabdázói is háló mellé lépnek.

Négy héten át tart majd a július elején rajtoló pontvadászat. Három tornát rendeznek, szerdánként 16 órától kezdődnek majd a mérkőzések, s a gyűjtött pontok alapján alakítják ki a városi bajnokság ranglistáját. Az erősorrend alapján az első négy helyezett páros külön döntőben küzd meg a bajnoki címért, s helyosztókon dől el a további pozíciók sorsa.

A nevezéseket június 30-ig lehet leadni a fehervarvolley.hu internetes oldalon fellelhető elérhetőségek egyikén, a nevezési díj 1500 forint.